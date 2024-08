Tesserini venatori, al via il ritiro: ecco gli orari dell’ufficio

Castiglione della Pescaia (Grosseto). A partire dal 5 agosto, è possibile ritirare i tesserini venatori per la stagione 2024-2025 all’ufficio Ambiente, Agricoltura, Caccia e Pesca del Comune di Castiglione della Pescaia, secondo i seguenti orari:

lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9.30 alle 12.30;

martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.00.

Il Comune ricorda che i tesserini della precedente stagione di caccia 2023/2024 dovranno essere riconsegnati entro e non oltre il 31 agosto.

Al momento del ritiro del nuovo tesserino ogni cacciatore dovrà portare con sé:

1. il tesserino venatorio della stagione precedente (se non già riconsegnato);

2. la ricevuta del bonifico a favore dell’Atc di appartenenza;

3. porto d’armi in corso di validità;

4. allegato giallo alla licenza di caccia.

Dalla stagione venatoria 2017/2018, è stata adottata dalla Regione la App denominata “TosCaccia” relativa alla digitalizzazione del tesserino venatorio, che può essere scaricata gratuitamente da ogni cacciatore toscano su ogni telefono cellulare compatibile, contenente le procedure di configurazione e le modalità di utilizzazione e registrazione dei dati richiesti dalla normativa vigente, previste all’articolo 6 della Legge regionale 10 giugno 2002 n. 20.

Tale applicativo contiene tutte le specifiche necessarie alla registrazione delle giornate di caccia, ai luoghi prescelti e alla segnalazione dei capi abbattuti, nonché alle procedure di registrazione della mobilità venatoria già contenute nel tesserino venatorio tradizionale cartaceo.

L’utilizzo di tale applicazione è facoltativo e non obbligatorio, i cacciatori toscani possono scegliere di continuare ad utilizzare il tesserino venatorio cartaceo tradizionale. L’adozione e l’utilizzo di tale App sostituisce a tutti gli effetti la compilazione del tesserino venatorio tradizionale cartaceo.

Il Comune ricorda che dalla stagione venatoria 2022-2023, è obbligatorio l’utilizzo della App TosCaccia per poter effettuare attività venatoria in apertura anticipata della caccia e per il prelievo delle specie in deroga (piccione e tortora dal collare) come da deliberazioni della Giunta regionale.

Tutte le informazioni relative alla App TosCaccia sono contenute nella delibera di Giunta regionale n. 803 del 24/07/2017 e alla seguente pagina web http://supporto.toscaccia.it/.