G20 delle spiagge: dal Veneto primo passo per riconoscimento dello status di Comunità marina

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Nell’ultima seduta pre-estiva, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la mozione che impegna “la Giunta regionale a effettuare ogni attività che possa agevolare l’iter per l’adozione di un disegno di legge nazionale definibile come Misure per il riconoscimento, il sostegno e la valorizzazione delle Città balneari e/o Comunità marine”.

«Sono molto soddisfatta di questo pronunciamento perché è un sostegno che arriva dalla prima regione turistica italiana – afferma Roberta Nesto, sindaco di Cavallino Treporti e coordinatrice del G20 delle spiagge italiane –. Proprio qualche mese fa abbiamo ospitato un incontro della Commissione cultura e turismo nella nostra città e, con tutti i sindaci rivieraschi del Veneto, abbiamo illustrato le nostre ragioni ottenendo da tutti i partiti presenti la massima comprensione. È un momento importante, confidiamo che la questione venga seguita da tutte le Regioni, in particolare da quelle che hanno la peculiarità del turismo balneare e che ci sia anche da parte loro questa condivisione che c’è stata in Regione Veneto, dove tutte le forze politiche del Consiglio regionale hanno votato la mozione. I nostri consiglieri regionali, su indicazione della presidente Scatto, ma con condivisione di tutte le forze politiche, hanno capito la bontà del nostro progetto e l’importanza di avere un riconoscimento per le peculiarità di questi territori. Non dei diritti piovuti dall’alto ma il riconoscimento di quello che di fatto è un bisogno delle nostre località».

«È un importante pezzo nel mosaico che compone le esigenze del network del G20s – afferma Elena Nappi, sindaco di Castiglione della Pescaia – per arrivare all’approvazione di una norma che identifichi le comunità marine che soffrono le costanti pressioni sui servizi erogati nel periodo estivo. Dopo questa approvazione del Veneto, non posso che auspicare che anche la Toscana sostenga questa iniziativa, non solo per Castiglione della Pescaia, che è la località costiera con le maggiori presenze turistiche della nostra regione, ma per tutte le realtà costiere che quotidianamente affrontano e sostengono uno degli indotti economici più importanti del nostro Paese: il turismo».

In particolare, la mozione impegna la Regione Veneto a promuovere azioni nei confronti della X Commissione parlamentare (attività produttive, commercio e turismo) anche tramite la Conferenza delle Regioni, per raggiungere al più presto il riconoscimento di Comunità marine per tutte le località balneari italiane interessate. Sono località contraddistinte da un numero ridotto di abitanti, ma che, durante i mesi estivi con l’arrivo degli ospiti, raggiungono punte di residenza molto alte.

A farsi per primi promotori della proposta di legge erano stati proprio i Comuni appartenenti al G20 Spiagge: Alghero, Arzachena, Bibbona, Caorle, Castiglione della Pescaia, Cattolica, Cavallino Treporti, Chioggia, Comacchio, Grado, Jesolo, Lignano Sabbiadoro, Riccione, Rosolina, San Michele al Tagliamento, San Vincenzo, Sorrento, Taormina, Viareggio, Vieste, che da soli attraggono 50 milioni di presenze turistiche, il 12% delle presenze turistiche complessive in Italia.

È parere comune nel Consiglio regionale del Veneto che solo con nuove ed efficaci norme sia possibile affrontare le necessità reali delle località marine e mantenere una competitività internazionale all’altezza dei canoni europei in materia di sostenibilità ambientale e sociale. L’unanimità raggiunta su questo argomento testimonia come la volontà dei primi cittadini di tutti i comuni della costa veneta abbia influito positivamente su ognuno dei partiti presenti nel Consiglio regionale: analoga speranza viene riposta nelle forze politiche anche rispetto alla Conferenza delle Regioni e al Parlamento.

«Torniamo a ribadire l’importanza di riconoscere lo status di città balneari o comunità marine ai Comuni aderenti al G20 delle spiagge; nella fattispecie, quelli con meno di 65mila abitanti e almeno un milione di presenze turistiche. Questo significa, per le rispettive amministrazioni, dotarsi di funzioni e risorse fondamentali in considerazione dei forti afflussi durante la stagione turistica»: sono le parole con cui la presidente della Sesta commissione consiliare Francesca Scatto, consigliera regionale della Lega – Liga Veneta, ha introdotto la mozione 538, approvata all’unanimità nella seduta del Consiglio regionale veneto.