Turismo: i Comuni toscani si incontrano per presentare strategie e azioni

Grosseto. Amministratori e stakeholder si sono dati appuntamento al Caffè de La Versiliana di Marina di Pietrasanta per fare il punto della situazione sul turismo regionale.

È ripartito il percorso di Ambitour, organizzato da Toscana Promozione Turistica e Anci Toscana, che coinvolge la Regione e i Comuni in una serie di incontri che hanno l’obiettivo di rafforzare le relazioni tra gli amministratori e presentare le strategie e le azioni per il turismo in Toscana.

«Un momento di confronto importante – ha dichiarato l’assessore al turismo del Comune di Castiglione della Pescaia, Susanna Lorenzini – su quelle che sono le politiche turistiche messe in campo dai singoli territori nel progettare interventi e strategie di sviluppo per uno dei settori trainanti delle destinazioni turistiche della costa toscana. Memori del grande successo della scorsa edizione dell’Ambitour, che ci ha permesso di presentare ai sindaci, agli assessori, agli operatori ed agli stakeholder di tutta la Toscana, le peculiarità del nostro territorio, condividendo esperienze e buone pratiche, siamo stati ben felici di riprendere le fila di questo percorso che rende i Comuni, in forma aggregata, i veri protagonisti della destinazione turistica. Per elaborare strategie in grado di affrontare le nuove esigenze e le sfide del futuro, è necessario lavorare in squadra ed avere una visione a 360 gradi di quelle che sono le potenzialità per cogliere i cambiamenti sempre più celeri in questo settore. I Comuni dell’Ambito Maremma Toscana Nord hanno colto le opportunità che Anci e Toscana Promozione Turistica con l’Ambitour hanno lanciato, organizzando a febbraio e marzo 2023 due giornate di esperienze che hanno fatto conoscere ed apprezzare l’intero territorio, e sono pronti oggi ad iniziare questa nuova avventura».

L’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia ritiene questa tipologia di progetti valida ed importante per lo sviluppo turistico del proprio territorio, ne è dimostrazione la partecipazione all’incontro di Marina di Pietrasanta di sindaco, assessora al turismo e dirigente del settore.

«Una nuova sfida si apre con questa (ri)partenza – aggiunge il sindaco Elena Nappi –, che ogni anno mette alla prova gli obiettivi raggiunti e quelli da conquistare per avere standard offerti sempre più competitivi in un settore, come quello turistico, che è in continua evoluzione ed è sempre più esigente. Continuiamo a combattere, con i Comuni del G20s, per ottenere un riconoscimento normativo che ci possa dare l’opportunità di esprimere tutte le nostre potenzialità nell’erogazione di servizi sempre più all’avanguardia. Confrontarsi con tutti gli altri Comuni toscani significa acquisire buone pratiche e condividere le proprie per ottenere risultati valutati positivamente dai fruitori».