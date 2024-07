Ciclovia Tirrenica, accolte le osservazioni: il Comune può procedere con i lavori

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Il Consiglio comunale di Castiglione della Pescaia ha adottato all’unanimità la variante al regolamento Urbanistico per l’approvazione del progetto esecutivo “Lotto 1 della Ciclovia Tirrenica tratto Pian D’Alma – Rio Palma Puntala“, che comporta l’istituzione del vincolo preordinato all’espropriazione dei terreni per la realizzazione del progetto.

Il Comune, con l’Ufficio Pianificazione, ha preso atto ed accolto tutte le osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione dell’avviso e potrà così procedere alla realizzazione dell’intervento, che risulta in linea con le normative vigenti.

«Con questo atto – dichiara l’assessore al turismo Susanna Lorenzini – finalmente l’amministrazione comunale potrà procedere nell’immediato all’approvazione del progetto esecutivo e contestualmente alla pubblicazione del bando per l’appalto dei lavori, con l’obiettivo di dare inizio alle opere già dal prossimo autunno. La realizzazione di questo ulteriore tratto del tracciato della Ciclovia Tirrenica che attraversa il Comune di Castiglione della Pescaia è di fondamentale importanza sia per l’impatto che questo avrà sulla sicurezza della viabilità e l’accessibilità del territorio di Punta Ala, sia quale miglioramento dei servizi offerti agli ospiti ed ai nostri concittadini. Doveroso un ringraziamento agli uffici, per chi ha lavorato e lavora su questo progetto che richiede un grande impegno, ma alla fine ripaga di tanta soddisfazione.

Oggi finalmente abbiamo messo un punto nella consapevolezza che la valenza strategica di questa infrastruttura, in un ambito che va oltre quello strettamente comunale, ci dà l’opportunità di confermare l’importanza anche turistica di Castiglione della Pescaia come meta di eccellenza in un panorama che sempre più si sta allargando verso un’accoglienza legata alla sostenibilità e alla mobilità dolce. L’auspicio ora è che, con questo atto di fondamentale importanza, si possa procedere in modo più veloce alla realizzazione dell’intera opera e raggiungere quindi il tanto ambito obiettivo di far percorrere a ciclisti e non, uno dei più affascinanti percorsi della nostra costa».

«Un importante obiettivo raggiunto – aggiunge il sindaco Elena Nappi -, del quale siamo molto soddisfatti perché premia anni di lavoro sia degli amministratori che degli uffici. Oggi gli interventi realizzati dal privato sotto le indicazioni del Comune e quelli che saranno appaltati direttamente dall’amministrazione comunale ci porteranno alla realizzazione di un sogno».