Niente divieti di accesso a Riva del Sole: il Tar dà ragione al Comune, via i cartelli

Castiglione della Pescaia (Grosseto). “Il titolare della concessione è obbligato a consentire il libero e gratuito accesso per il raggiungimento della battigia antistante l’area, e garantire la fruizione di un bene destinato all’uso pubblico”.

Il Tar, Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, è stato chiaro: l’accesso allo stabilimento balneare di Riva del Sole è libero, non riservato ai soli clienti, in quanto “strumentale a garantire la fruizione di un bene destinato all’uso pubblico”, come risulta chiaramente dalla stessa concessione demaniale marittima. Inoltre, dalla permanenza del divieto non è dimostrato discendere alcun “danno grave e irreparabile, per diminuzione del livello qualitativo o, ancora, ad un aggravarsi della situazione di sicurezza della struttura”.

A maggio 2023 Riva del Sole aveva vietato l’accesso pubblico alla struttura, alle proprietà, alle attività e alle aree comuni per raggiungere la spiaggia apponendo cartelli di divieto in cui era specificato che l’accesso all’area era riservato ai soli clienti alloggiati a Riva del Sole. Il 20 giugno 2024 l’amministrazione comunale aveva adottato un provvedimento di diffida che ordinava la rimozione della segnaletica di divieto di accesso. La proprietà era ricorsa al Tar chiedendo l’annullamento del provvedimento, ma i presupposti per accogliere l’istanza cautelare non sussistono, il Tar l’ha respinta dando ragione all’amministrazione comunale in quanto “il ricorso non appare suscettibile di un positivo apprezzamento”.

«Abbiamo sempre cercato la via del dialogo e della collaborazione con i vertici di Riva del Sole – afferma il sindaco Elena Nappi -, così come facciamo con tutte le realtà economiche del nostro territorio, sostenendo il privato nello svolgere le proprie attività imprenditoriali, ma garantendo e tutelando allo stesso tempo il pubblico interesse, obiettivo primario di questa amministrazione. L’interesse privato non deve ledere in alcun modo il bene comune, questo ribadisce il Tar, sostenendo il lavoro svolto dai nostri uffici legale e Demanio. La nostra amministrazione rimane, come sempre, a disposizione di tutti i cittadini, mettendo al primo posto il bene della comunità, di cui tutti, nessuno escluso, facciamo parte. Riva del Sole è un luogo simbolo dello sviluppo economico di Castiglione della Pescaia ed è nata grazie ad una visione avanguardistica tra pubblico e privato a beneficio di tutta la comunità castiglionese, per questo la sua fruibilità deve rimanere pubblica».