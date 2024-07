Erosione costiera: conclusi i lavori di riprofilatura straordinaria del litorale

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Conclusi i lavori di riprofilatura straordinaria nei tratti di litorale compresi tra le Rocchette e Punta Capezzolo a Castiglione della Pescaia.

L’intervento rientra nei progetti finanziati dalla Regione Toscana con un bando da 3 milioni di euro per la manutenzione, riqualificazione e rimodellamento stagionale delle spiagge toscane.

Il progetto presentato dall’amministrazione di Castiglione della Pescaia ha ricevuto 350mila euro di finanziamento regionale, utili alla riprofilatura straordinaria dei tratti di spiaggia di Rocchette, Valbona e Capezzolo.

«Pur consapevoli dell’effetto temporaneo – afferma il sindaco Elena Nappi – che tali interventi portano alla costa, ogni anno questa attività ci permette di accogliere turisti e cittadini sulle spiagge rendendole fruibili e di far lavorare i nostri operatori turistici con maggiore serenità. Contestualmente, stiamo finalmente realizzando progetti infrastrutturali definitivi per combattere l’erosione costiera proprio grazie a risorse messo in campo dalla Regione Toscana e che, dopo anni di fermo a causa di diatribe legali, sono in fase di completamento».

«Interventi come questo sono fondamentali per affrontare serenamente la stagione balneare – commenta Leonardo Marras, assessore all’economia e al turismo della Regione Toscana – e propedeutici a quelli più strutturali e con effetti a lungo termine che saranno realizzati, nel caso di Castiglione della Pescaia, nei prossimi mesi. L’impegno della Regione nella difesa delle spiagge è concreto e costante e di questo ringrazio l’assessore Monni, che ne ha fatto da subito una priorità. Rendere gli arenili fruibili, oltreché importante dal punto di vista ambientale, è indispensabile per gli operatori che possono così continuare ad offrire servizi e strutture ai visitatori».

«Quello appena concluso è stato un grosso intervento – spiega l’assessore al demanio Federico Mazzarello – che ha consentito di mettere in sicurezza gli arenili, la spiaggia e le dune, consentendo agli operatori turistici di poter lavorare ed offrire un servizio degno della qualità che contraddistingue il nostro territorio. Non è stato facile, i lavori sono stati effettuati in due diverse tranches, di giorno fino al 14 giugno e di notte dal 15 giugno in poi per non compromettere la stagione balneare. Le continue mareggiate e le condizioni meteo marine avverse, così come alcuni problemi tecnici con i mezzi a terra e il fatto di dover montare e smontare quotidianamente il cantiere, hanno reso difficoltoso procedere ed hanno allungato le tempistiche di realizzazione. Il ringraziamento dell’amministrazione va in primo luogo a tutti gli operatori per la disponibilità e la pazienza e alla Capitaneria di porto per l’assistenza e la collaborazione».

Il Comune di Castiglione della Pescaia ha coinvolto i propri uffici nella progettazione dei lavori, occupandosi delle incombenze burocratiche ed organizzative, dalla presentazione delle pratiche per il reperimento delle risorse all’espletamento della gara di appalto fino alla responsabilità del procedimento dei lavori e dei cantieri, il tutto con il fondamentale aiuto del tecnico, l’architetto Viviana Vittori, incaricata dagli stabilimenti balneari che ha messo a disposizione il personale in assistenza alla ditta operante sul posto. L’intervento ha consentito di movimentare più di 7000 mq di sabbia dislocati lungo il litorale, pompandoli dai punti di prelievo precedentemente individuati in mare e ridistribuiti nei punti erosi.

Un ulteriore passo nel contrasto al fenomeno dell’erosione costiera che il Comune di Castiglione della Pescaia porta avanti con il sostegno della Regione Toscana per una maggiore e migliore fruizione delle proprie spiagge.

Nella foto in alto: Rocchette dopo l’intervento

Nella foto in basso: Rocchette prima dell’intervento.