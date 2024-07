Lavori in corso all’ufficio postale: ecco quando è prevista la riapertura

Castiglione della Pescaia (Grosseto). L’ufficio postale di Castiglione della Pescaia riaprirà il 22 agosto nella nuova sede ristrutturata di via Paolini.

Poste Italiane fa sapere che aggiustamenti progettuali ai lavori strutturali in corso in base al Progetto Polis per la realizzazione di nuovi spazi e nuove dotazioni tecnologiche hanno determinato un ritardo nella conclusione dei lavori e di conseguenza nella riapertura del nuovo ufficio.

Durante questo periodo, la clientela potrà continuare ad usufruire dell’ufficio trasferito in un container a ridosso dello stabile di via Paolini, aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 13.35, il sabato dalle 8.20 alle 12.35 e dotato di sportello automatico Atm fruibile 24 ore su 24.

Nei giorni 19, 20 e 21 agosto l’ufficio resterà chiuso per consentire l’allestimento e il trasferimento dal container alla nuova sede ristrutturata.

Foto di archivio