Teatro, musica e arte: un weekend ricco di eventi in paese

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Teatro, musica e arte negli eventi del fine settimana a Castiglione della Pescaia.

Venerdì 5 luglio la Compagnia dell’Anello presenta una commedia brillante di Antonella Zucchini in vernacolo toscano. “Missione da ‘i Paradiso”. L’appuntamento è alle 21.30 al Torrione di Buriano. Una serata di teatro unica nel suo genere, organizzata dal Comitato Festeggiamenti di Buriano, un’occasione per divertirsi in una location d’eccezione.

Venerdì sera, alle 21.15, in piazza Solti l’Orchestra sinfonica Città di Grosseto inaugura i suoi concerti a Castiglione della Pescaia, con una serata dedicata al tango. Sotto la direzione di Artur Pinho, le melodie di Astor Piazzolla saranno eseguite dall’Orchestra, con il solista Fabio Furia al bandoneon, accompagnato nella danza dai ballerini di tango argentino Maurizio Ginnanneschi e Francesca Lazzari.

Alle 19 di venerdì il vernissage della mostra di Renato Frosali “Vedere non vedere. Le trasformazioni dei disagi dell’anima in bellezza”, allestita all’Hotel Lucerna e visitabile, ad ingresso libero, fino al 30 luglio.

Sabato 6 luglio, alle 10.30, al Museo della Casa Rossa Ximenes inaugurazione della mostra sul fumetto “La Toscana di Leopoldo II” con disegni e testi di Carlo Rispoli, stampato dalla tipografia del Consiglio Regionale della Toscana.

Sabato, alle 21, in piazza Orto del Lilli il “Concerto di fine anno della classe di canto moderno”. L’evento è organizzato dall’associazione musicale Castiglione della Pescaia, sotto la direzione di Silvia Dolfi. Una serata tra note e melodie, celebrate da giovani e talentuosi cantanti moderni.

Domenica 7 luglio appuntamento al Museo archeologico di Vetulonia in occasione de “Le notti dell’archeologia”. Alle 10.30 e alle 17 ci saranno laboratori per bambini dai 6 al 12 anni alla scoperta della scrittura etrusca, la lingua dei Rasna. I ragazzi impareranno a comprendere le antiche iscrizioni e a scrivere in etrusco utilizzando argilla, timbri e una speciale tavoletta di cera.

Domenica, alle 21, in piazza Orto del Lilli, Giancarlo Capecchi presenta “Sonia racconta… un incontro tra poesia, danza e musica”. Un’esperienza unica dove la poesia prende vita attraverso la voce di Sonia Cerretini e Alfreda Cappellini, accompagnate dalle letture di Mauro Rossi e dalla danza di Matilde Giordano sulle note di Stefano Raddi, alla chitarra, e Aldo Milano, al sax e flauto.

Quella di domenica sarà una giornata speciale da trascorrere a Punta Ala. La Marina di Punta Ala ospita, al Belvedere dello Sparviero, l’opera “L’albero della vita” dell’artista Roberta Cipriani. L’inaugurazione è alle 19.30. A chiudere la serata, alle 21, sarà l’ultimo appuntamento con il salotto musicale “Musica di mare”, che nella straordinaria location del Belvedere dello Sparviero ospita “Reset Trio” con Danilo Rea al pianoforte, Massimo Moriconi al contrabbasso e Giovanni Colasanti alla batteria. A condurre la serata il giornalista Vittorio Introcaso.

Con il mese di luglio continuano le visite guidate al giardino Viaggio di Ritorno di Rodolfo Lacquaniti. È un’esperienza artistico culturale unica, dove recupero, riutilizzo e riciclo danno vita a più di 200 opere, tra maxi sculture a cielo aperto, installazioni e dipinti. L’appuntamento di domenica, alle 18, sarà in compagnia dell’artista.