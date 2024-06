Inaugurato il nuovo circolino della frazione: “Accolte le richieste dei residenti”

Buriano (Grosseto). Buriano ha da ieri un nuovo circolino. Taglio del nastro per la nuova sede estiva in piazza Indipendenza, nei locali dell’ex ufficio postale, alla presenza del sindaco Elena Nappi, della Giunta comunale di Castiglione della Pescaia e di tanti cittadini.

«Si realizza un altro dei punti del programma elettorale della mia amministrazione – afferma soddisfatta il sindaco Elena Nappi -. Da tempo la comunità burianese chiedeva una diversa opportunità per rilanciare il motore pulsante del paese, questa apertura nel cuore del borgo risponde alle richieste di residenti e turisti. Colgo l’occasione per ringraziare tutti gli operai del Cantiere comunale e della nostra azienda speciale “Castiglione 2014”, che hanno lavorato per mesi alla completa ristrutturazione dell’edificio della vecchia posta regalandoci un’opera completamente riqualificata e curata nei minimi dettagli».

«Un’opera che abbiamo fortemente voluto per questa frazione del nostro territorio – spiega l’assessore al turismo Susanna Lorenzini –, una sede più centrale, un punto di aggregazione per i residenti e di accoglienza per i turisti, soprattutto un luogo che possa mettere in risalto le peculiarità del paese».

«E’ stato un lungo percorso – aggiunge Walter Massetti, assessore al patrimonio -, che abbiamo portato a termine grazie alla collaborazione delle associazioni che gravitano sulla frazione, il Comitato Festeggiamenti ei soci del circolino di Buriano. Siamo riusciti a creare un luogo che riesce a rispondere alle esigenze dei nostri concittadini. Il circolino è un punto di ritrovo per gli anziani che si incontrano, scambiano quattro chiacchiere e giocano a carte, e vorremmo che fosse anche un ambiente accogliente per i ragazzi, dove ritrovarsi per una festa o nel dopo scuola».

L’inaugurazione del nuovo circolino di Buriano conferma l’attenzione dell’amministrazione alle frazioni del proprio territorio e l’impegno nei confronti delle sue associazioni, con un occhio di riguardo a giovani ed anziani, offrendo una struttura polivalente che possa essere centro di coesione sociale e dare opportunità di svago e di incontro per tutti coloro che vivono nella frazione.