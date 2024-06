Il Comune consegna la Bandiera Blu agli stabilimenti: “Riconosciuto il nostro lavoro”

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Consegnate ai balneari di Castiglione della Pescaia le Bandiere Blu della Fee, che anche per il 2024 sventoleranno sui pennoni del paese e su quelli del porto di Punta Ala.

«Sono molto lieto di aver ricevuto anche quest’anno questo vessillo, che non è altro che un riconoscimento al lavoro svolto a garanzia della salvaguardia del nostro territorio. Ogni anno – ha dichiarato Edoardo Brusco, presidente del consorzio “Il Cormorano”, che racchiude la quasi totalità dei concessionari marittimi di Castiglione della Pescaia – collaboriamo con l’amministrazione comunale e la Capitaneria di porto per portare avanti un piano di salvamento che sia sempre più vicino alle esigenze di sicurezza dei turisti e dei frequentatori della nostra località. E siamo sempre disponibili ad attivare le migliorie che ogni anno ci vengono richieste, per offrire un servizio sempre più puntuale e competente».

«Quest’anno – ha aggiunto il sindaco Elena Nappi –, grazie alla disponibilità dell’associazione e degli stabilimenti balneari, abbiamo aumentato la sicurezza sulle nostre spiagge dotando i bagnini non solo di brevetto Blsd, ma anche di abilitazione all’utilizzo della bombola d’ossigeno. Come amministrazione stiamo lavorando per i prossimi anni all’ampliamento della stagione balneare, già a partire dal 2025 abbiamo chiesto di attivare il piano dal primo giugno e arrivare fino al 30 settembre, per poter garantire maggiore sicurezza sulle nostre spiagge e per un periodo sempre più prolungato. Colgo l’occasione per invitare tutti gli stakeholder coinvolti nell’assegnazione della Fee alla giornata di sensibilizzazione e informazione sulla necessità di prevenire annegamenti, che si terrà contemporaneamente in tutta Italia il 25 luglio e avrà come nome “Bandiera Blu: al mare in sicurezza”».

Il sindaco Elena Nappi aveva ritirato la Bandiera Blu a Roma lo scorso mese di maggio, nella sede centrale del Centro nazionale ricerche. Un importante riconoscimento che da 25 anni consecutivi sottolinea i lavoro costante effettuato sia dal pubblico che dal privato nella tutela e nella salvaguardia del proprio territorio.