“1000 Mad”: alle 1000 Miglia arriva la sperimentazione di un veicolo a guida autonoma

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Si chiama “1000 Mad”, 1000 Miglia Autonomous Drive, il primo progetto ideato e sviluppato dal Politecnico di Milano con il supporto e il patrocinio del Most – Centro nazionale per la mobilità sostenibile, che consente la sperimentazione di veicoli a guida autonoma su strade pubbliche, che ha preso il via lo scorso anno in occasione della 1000 Miglia.

Anche quest’anno la corsa più bella del mondo, che si svolgerà dall’11 al 15 giugno, avrà l’opportunità di testare la modalità di “guida autonoma” e lo farà sulle strade maremmane.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha rinnovato l’autorizzazione alla sperimentazione e così, durante la terza tappa del 13 giugno, quella che passerà per Castiglione della Pescaia, una Maserati GranCabrio Folgore, equipaggiata con tutti i componenti tecnologici necessari per renderla autonoma, sarà collocata davanti ai veicoli della carovana che parteciperanno alla competizione ed affronterà l’intero percorso della corsa.

«La promozione di un territorio – dichiara il sindaco Elena Nappi – passa anche da progetti all’avanguardia come questo, che siamo lieti di accogliere e di sperimentare sulle nostre strade grazie alla 1000 Miglia, la più prestigiosa ed importante manifestazione di auto storiche. Guardare al futuro con un occhio rivolto al passato per renderci conto dei tanti progressi fatti nel mondo delle autovetture e puntare ad una mobilità sempre più sostenibile e sicura è da sempre uno degli obiettivi principali delle attività svolte da questa amministrazione. Prestazioni sempre più performanti e veri e propri gioielli sono le caratteristiche della grande Freccia Rossa».

«Era doveroso dare il nulla osta a questo tipo di sperimentazione in questo ambito nel nostro territorio – spiega il comandante della Polizia Municipale Edoardo Morrocchi –. Nel tempo la tecnologia ha notevolmente migliorato la sicurezza sulle nostre strade, che purtroppo anche in questi giorni sono state funestate da episodi tragici».

Castiglione della Pescaia è pronta ad accogliere la Freccia Rossa con un gustoso pit stop. Le auto arriveranno in piazza del Mercato scendendo dalla Strada delle Strette lungo la Panoramica, dopo aver sfilato in paese su via Veneto fino ad attraversare Ponte Giorgini. Agli ospiti, sono attese 1.200 persone tra piloti, staff e personalità illustri nazionali e internazionali, sarà offerto un “light lunch” con prodotti delle aziende del territorio.