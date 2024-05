Trasporto pubblico locale, torna in paese il servizio di autobus urbani: gli orari e i collegamenti

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Dal 1° giugno sarà nuovamente attivo a Castiglione della Pescaia il servizio urbano estivo di trasporto pubblico locale gestito da Tiemme, che garantirà i collegamenti da e per il capoluogo, ma anche verso Punta Ala, Tirli e Rocchette, fino al 15 ottobre.

L’amministrazione comunale garantisce questo servizio essenziale per affrontare al meglio la stagione dove le presenze sul territorio decuplicano, arricchendo i normali servizi attivi nel comune con corse che collegano i punti più richiesti dal primo giugno al 15 ottobre, in modo da garantire sia una mobilità sostenibile nei confronti dell’ambiente che una riduzione del congestionamento dei parcheggi e della viabilità.

Quest’anno, oltre alle corse gratuite per i musei una volta alla settimana in modo da offrire un servizio a turisti e cittadini per visitare sia la Casa Rossa che il Museo di Vetulonia, il piano si arricchirà di corse apposite da e per la zona di Pian di Rocca, molto frequentata dagli amanti del territorio.

Gli orari

Dal primo giugno la navetta urbana della Linea 1, che collega Castiglione della Pescaia a Rocchette, sarà operativa dalle 8 alle 23, con fermate lungo il percorso e capolinea a Rocchette Mare e in piazza Garibaldi/via Vespucci, a Castiglione. Questo orario sarà valido fino al 30 giugno, con una modifica delle fermate nel centro a partire dal 15 giugno, quando entrerà in vigore la Ztl notturna.

Dal 15 giugno sarà attiva anche la Linea 3 – Ttasporto pubblico locale urbano a Castiglione della Pescaia, con servizio giornaliero operativo dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Dal 1° luglio torneranno attive, per i mesi di luglio e agosto, anche le altre linee estive di Tiemme:

Linea 2 Punta Ala – Tirli;

Linea 4 circolare urbana Punta Ala;

Linea 10 dal mare al Museo di Castiglione della Pescaia – Vetulonia;

Linea 11 dal mare al Museo Castiglione centro – Casa Rossa Ximenes

Gli orari delle linee saranno disponibili e aggiornati su https://visitcastiglionedellapescaia.it/welcome/bus-estivi/