“Quadri etruschi raccontano”: continuano le visite guidate gratuite alla mostra

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Chiude domenica 5 maggio la mostra “Quadri etruschi raccontano. Il mito e il rito da Cerveteri a Vetulonia“, allestita al MuVet – Museo civico archeologico “Isidoro Falchi” di Vetulonia.

Un’ultima settimana per ammirare le quattro lastre etrusche in terracotta dipinta provenienti da scavi clandestini a Cerveteri, l’etrusca Caere, salvate dal mercato illegale grazie all’attività di vigilanza, tutela, conservazione e valorizzazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale, in collaborazione con le forze dell’ordine. Un recupero di estremo valore archeologico che ha restituito nuovi sconosciuti capolavori della pittura etrusco arcaica

Le archeologhe dello staff accompagneranno i visitatori che, approfittando dei giorni di festa, avranno l’opportunità di ammirare queste opere esclusive.

Ecco tutte le date e gli orari degli appuntamenti:

sabato 27 aprile – ore 15.30;

domenica 28 aprile – ore 11;

mercoledì primo maggio – ore 11 e ore 15.30;

sabato 4 maggio – ore 15.30;

domenica 5 maggio – ore 11.

Le visite alla mostra sono gratuite, l’ingresso al Museo è a pagamento.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 0564.948058 – e-mail museo.vetulonia@comune.castiglionedellapescaia.gr.it.