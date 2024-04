Centri estivi per bambini e ragazzi, al via le iscrizioni: come presentare la domanda

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Per venire incontro alle famiglie impegnate nell’attività lavorativa, il Comune di Castiglione della Pescaia organizza per il 2024 il servizio estivo per minori, residenti nel proprio territorio comunale, per il periodo che va dal 10 giugno al 14 settembre.

Il servizio, che è riservato a bambini dai 3 ai 13 anni, si svolgerà dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 16, domenica e festivi esclusi, suddiviso in due fasce di età (3/5 anni – 6/13 anni) su quattro turni mensili: 10/30 giugno; 1/31 luglio; 1/31 agosto; 1/14 settembre. Le attività potranno essere frequentate da un numero massimo di 65 minori a turno e comprendono balneazione mattutina nell’area allestita vicino alla “Green Beach”, pasti e giochi pomeridiani alla scuola primaria delle Paduline.

Le iscrizioni

Le richieste potranno essere presentate da cittadini residenti nel comune di Castiglione della Pescaia; in caso di posti ancora disponibili, potranno essere accettate iscrizioni per minori non resident,i ma che abbiano un parente residente nel comune, o almeno un genitore che svolga la propria attività lavorativa a Castiglione della Pescaia.

La quota di compartecipazione per la frequenza al servizio verrà calcolata in base all’Isee e comprende servizio di trasporto con accompagnatori per i minori residenti al di fuori del capoluogo, attività educative in spiaggia e nei locali scolastici, copertura assicurativa, materiale didattico e pranzo.

La domanda di iscrizione dovrà essere trasmessa all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune. I moduli e l’avviso pubblico di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale dell’amministrazione (https://comune.castiglionedellapescaia.gr.it/bandi/lavviso-per-la-partecipazione-al-servizio-estivo-per-minori-anno-2024/)