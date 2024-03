Al via la stagione turistica, il Comune pubblica l’ordinanza di balneazione: tutte le novità

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Sempre più sicuri sulle spiagge di Castiglione della Pescaia. Emanata l’ordinanza, immediatamente eseguibile, che disciplina le attività balneari per la stagione 2024 sulle aree demaniali marittime di tutto il litorale comunale.

Quest’anno l’inizio della stagione turistica coincide con il ponte di Pasqua e gli operatori del territorio avranno l’opportunità di lavorare a regime sin da subito.

«Un’ordinanza che va sempre più incontro alle esigenze di sicurezza dei fruitori delle nostre spiagge – dichiara il sindaco Elena Nappi – ed alla nostra politica di allungamento del periodo di accoglienza sia con l’ampliamento della stagione turistica che con l’aumento della professionalità dei nostri assistenti bagnanti. Per primo in Italia il Comune di Castiglione della Pescaia inserisce in questo documento, in via sperimentale, l’utilizzo da parte dei bagnini della bombola d’ossigeno, dopo aver finanziato il corso abilitante al suo utilizzo per tutti i collaboratori del proprio piano di salvamento».

L’ordinanza disciplina l’uso della spiaggia e la corretta fruizione del Demanio marittimo per finalità turistico-ricreative, l’esercizio delle attività balneari, la sicurezza della balneazione.

La prima novità riguarda proprio l’inizio della stagione turistica, che quest’anno è anticipata al 30 marzo con chiusura posticipata al 27 ottobre. Gli stabilimenti balneari hanno quindi la possibilità di aprire in occasione della Pasqua, sia nei giorni feriali che in quelli festivi, in modo tale che i turisti possano fruire del mare per cure idroterapiche e salsoiodiche. Dal 30 marzo al 30 aprile gli stessi potranno aprire anche senza effettuare servizi legati alla balneazione, non avendo così l’obbligo del servizio di salvamento, che dovrà essere garantito invece nei weekend e nei festivi dal primo maggio fino al 14 giugn,o così come avverrà dal 16 settembre al 27 ottobre. Poi, dal 15 giugno al 15 settembre, gli impianti balneari dovranno essere completamente attivi con tutti i servizi, compresi quelli di salvamento.

Per adeguarsi alle prescrizioni del Piano collettivo di salvataggio i gestori delle strutture balneari dovranno dotare i bagnini assegnati alle torrette, qualora maggiorenni, di brevetto Blsd (Basic life support – Defibrillation) e nella strumentazione dovrà essere incluso un defibrillatore semiautomatico. In via sperimentale per questa stagione, i bagnini potranno essere dotati anche di brevetto per la somministrazione di ossigeno, per il quale il Comune effettuerà a proprie spese un corso formativo.

I cani, accompagnati dal proprietario, hanno accesso a tutti gli stabilimenti balneari, con guinzaglio e museruola qualora previsto dalle norme statali, purché non creino disturbo o danno agli altri fruitori. Qualora i gestori volessero adottare misure limitative all’accesso dei cani, fatta eccezione naturalmente per i cani guida di non vedenti e quelli per il soccorso in acqua, dovranno comunicarlo al sindaco prima dell’inizio della stagione balneare e affiggere il cartello di “divieto di accesso agli animali di affezione nei locali“. Cani e animali d’affezione potranno invece godere del mare nelle spiagge a loro dedicate, le “Bau Beach” in località Le Marze, le Rocchette e a Punta Ala; è vietato l’accesso ad animali negli altri tratti di spiaggia libera del territorio comunale, nel rispetto dei bagnanti che fruiscono dell’arenile, durante la stagione balenare.

Dal 15 giugno al 15 settembre è vietato l’accesso di cavalli ed equini in generale alle aree demaniali marittime ricadenti nel territorio del Comune di Castiglione della Pescaia. Negli altri periodi dell’anno, e nel caso di manifestazioni specifiche organizzate in alcuni tratti dell’arenile, l’accesso è consentito solo previa autorizzazione.

Il testo completo dell’ordinanza di balneazione è pubblicato sul portale istituzionale del Comune al seguente link: https://comune.castiglionedellapescaia.gr.it/ordinanze/ordinanza-di-balneazione-n-752024/