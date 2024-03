Patentino dell’ospitalità: un incontro dedicato al mondo dell’olio d’oliva

Castiglione della Pescaia (Grosseto). È dedicato al mondo dell’olio d’oliva il terzo incontro del Patentino dell’ospitalità, il percorso formativo che il Comune di Castiglione della Pescaia offre agli operatori del settore turistico del proprio territorio.

Martedì 26 marzo appuntamento alle 15 all’azienda agricola La Vergheria, in località la Badiola, per parlare di “Evo: dalle tecniche di raccolta alla degustazione in tavola”.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione all’Ufficio Iat di Castiglione della Pescaia: tel. 0564.933678, e-mail iat@comune.castiglionedellapescaia.gr.it.