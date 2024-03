Turismo, torna il Patentino dell’ospitalità: il programma degli incontri

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Al via gli incontri del Patentino dell’ospitalità pensati dal Comune di Castiglione della Pescaia per gli operatori del settore turistico del proprio territorio.

Un percorso di formazione permanente che l’amministrazione ogni anno offre gratuitamente a tutti coloro che operano nel turismo, fornendo così strumenti utili al miglioramento del settore dell’accoglienza nell’ottica di una corretta valorizzazione e promozione del territorio.

La formazione è fondamentale nello sviluppo della “cultura del turismo” e solo così gli imprenditori locali possono acquisire quella professionalità che consentirà loro di rimanere al passo con i tempi ed essere competitivi nella progettazione di un prodotto turistico di qualità.

Il Comune di Castiglione della Pescaia, da sempre attivo in questo campo, ha programmato quattro incontri. Il primo appuntamento mercoledì 6 marzo alle 15 nella sala del Consiglio comunale, organizzato in collaborazione con il Centro Studi e Servizi della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, verterà sul tema delle agevolazioni e incentivi per le imprese turistiche, spiegando agli operatori come orientarsi tra bandi e finanziamenti.

«Un incontro veramente significativo – sostiene l’assessore al turismo Susanna Lorenzini –, che si pone l’obiettivo di far conoscere a chi opera in questo settore quelle che sono le opportunità di finanziamenti, agevolazioni e incentivi per valorizzare le proprie strutture e attività. Il reperimento di risorse attraverso finanziamenti è essenziale per consentire al settore turistico di adattarsi in modo rapido ed efficace ai cambiamenti in corso, investire in innovazione e sostenibilità e mantenere una posizione competitiva in un mercato in continua evoluzione».

Come lo scorso anno, personale specializzato dell’Ente sarà a disposizione, nel palazzo comunale, dal 20 maggio al 18 novembre, tutti i lunedì dalle 15 alle 17, per supportare e dare informazioni sugli adempimenti necessari previsti per la gestione della tassa di soggiorno.

Il calendario degli incontri

Mercoledì 6 marzo – Ore 15 – Sala del Consiglio comunale, in via Cesare Battisti, a Castiglione della Pescaia

“Agevolazioni e incentivi per le imprese turistiche: come orientarsi tra bandi e finanziamenti”.

Martedì 12 marzo – Ore 15 – Azienda vitivinicola Cacciagrande in località Ampio

“Conoscere la tecnica enologica per scegliere il ‘vino ideale'”

Martedì 26 marzo – Ore 15 – Azienda agricola La Vergheria

“Evo: dalle tecniche di raccolta alla degustazione in tavola”

Martedì 9 aprile – Ore 15 – Azienda agricola Badia Vecchia, Strada provonciale Macchiascandona

“Eccellenze del territorio: visita a Badia Vecchia