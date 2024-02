Nasce il coordinamento comunale di Protezione Civile: “Saremo una grande squadra”

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Presentato il coordinamento comunale di Protezione Civile del Comune di Castiglione della Pescaia, formato dai rappresentanti delle diverse funzioni operative che avranno il compito di interagire tra loro nei tavoli decisionali e nelle sedi operative pianificando gli interventi da tenere nei casi di calamità naturali e grandi eventi.

«È il primo Tavolo di coordinamento presente sul territorio comunale – dichiara il sindaco Elena Nappi –, che è nato dalla necessità di gestire insieme le emergenze, in ogni momento dell’anno e in ogni circostanza. Negli ultimi dieci anni le calamità che hanno interessato il territorio castiglionese sono state tantissime, a partire dal naufragio della Costa Concordia, alle alluvioni e i ripetuti allagamenti, agli incendi che hanno distrutto grandi tratti della nostra pineta, fino al Covid. Senza dimenticare i grandi eventi che spesso popolano il nostro territorio, basti pensare alle Frecce Tricolore, ai concerti in spiaggia, ai fuochi d’artificio, nonché alle manifestazioni sportive di livello internazionale come la Mille Miglia, l’Eroica ed i tanti campionati di vela, di polo, o beach tennis. Tutte queste situazioni ci hanno insegnato a gestire sia l’emergenza, individuando i comportamenti da tenere nell’informazione ai cittadini e nelle attività da intraprendere per garantire sicurezza e tranquillità anche nelle difficoltà, sia condizioni di mobilità complessa e di sovraffollamento in modo da rendere fruibile ogni circostanza».

Del Tavolo fanno parte la Protezione Civile comunale, la Polizia Municipale e i volontari di Vab, Croce Rossa e Misericordia. L’obiettivo principale è quello di infondere nei cittadini un maggiore senso civico e di responsabilità, informando sulle emergenze che potrebbero presentarsi.

«Saremo una grande squadra – ha detto Mario Magliozzi, responsabile comunale di Protezione Civile –, che si impegnerà per il bene dei nostri concittadini. Abbiamo già programmato una serie di incontri informativi con la popolazione e con le scuole, per sensibilizzare sul ruolo della Protezione Civile sul territorio, su quelli che sono gli impegni e le difficoltà che si trova ad affrontare nei diversi periodi dell’anno, sui comportamenti da tenere nelle emergenze, su come poter segnalare situazioni di difficoltà».

Il primo incontro del Tavolo è fissato per il 12 aprile con le scuole medie. Si parlerà di incendi e buone pratiche da tenere nelle zone boschive.

«Il nostro territorio comunale, principalmente le frazioni – aggiunge il sindaco –, è immerso nel verde e questo patrimonio deve essere tutelato; i nostri concittadini devono essere preparati e comprendere l’importanza di avere un coordinamento di strutture e volontari che si impegnano anche in questo. L’istituzione di questo Tavolo permanente non è per niente scontata, non viene creato come imposizione di controllo, ma come strumento di aiuto. Oggi vogliamo poter comunicare e trasmettere alla popolazione ciò che abbiamo imparato lavorando all’interno della macchina amministrativa, affinché tutti possano conoscere come comportarsi nei casi di emergenza».

Il Comune ha istituito un canale broadcast per la Protezione Civile. Comunicando il proprio numero di telefono, scrivendo alla e-mail protezionecivile@comune.castiglionedellapescaia.gr.it, i singoli cittadini saranno inseriti in una lista di contatti che potranno ricevere informazioni nei casi di emergenze in atto.