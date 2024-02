“Le ville del Moderno in Toscana”: la mostra arriva al Museo archeologico

Castiglione della Pescaia (Grosseto9. La mostra “Le ville del Moderno in Toscana. Roccamare – Riva del Sole – Punta Ala” arriva al Museo archeologico di Vetulonia. L’inaugurazione il prossimo 4 febbraio in occasione della Festa dei Musei.

La mostra

La mostra, che raccoglie materiale di archivio proveniente da pubblicazioni d’epoca, presenta il patrimonio abitativo dei principali insediamenti del territorio comunale di Castiglione della Pescaia, Roccamare, Riva del Sole, il Gualdo e Punta Ala, costruito da progettisti e maestri dell’architettura italiana del XX secolo, quali Ignazio Gardella, Franco Albini, Ernesto Nathan Rogers e i Bbpr, Ludovico Quaroni, Pier Niccolò Berardi, e figure seppur minori, ma di interessante impatto, tra cui Ferdinando Poggi, Ugo Miglietta, Walter Di Salvo, Alfonso Stochetti, i 3BM, Valdemaro Barbetta; progetti eterogenei che offrono un campione di quella che è stata l’architettura del territorio costiero italiano nel secolo scorso.

Un percorso itinerante che dalla sala del Consiglio comunale di Castiglione della Pescaia, dove era stata allestita nel settembre dello scorso anno nell’ambito delle celebrazioni del centenario della nascita di Italo Calvino, ha portato la mostra al Museo della Casa Rossa Ximenes e adesso in un nuovo allestimento, al Museo “Isidoro Falchi” di Vetulonia dove sarà visitabile per tutto il mese di febbraio.

Questa esposizione è frutto di un lavoro di collaborazione tra la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Siena-Grosseto-Arezzo, l’Ordine degli architetti di Grosseto, il Dipartimento di architettura-Dida dell’Università di Firenze, il Comune di Castiglione della Pescaia.

«Siamo orgogliosi di ospitare questa importante mostra – afferma il sindaco Elena Nappi – in luoghi diversi del nostro comune cercando di far conoscere l’alta valenza del lavoro svolto e, contestualmente, gli edifici di prestigio che si trovano in zone di pregio del territorio, molto spesso sconosciuti ai più, ma anche i grandi professionisti che li hanno realizzati. Abbiamo deciso di unire due mondi culturali lontani, l’antico ed il moderno, ma profondamente uniti dal gusto del bello e dell’armonia, rendendoli protagonisti di una giornata particolare come quella della Festa dei Musei, dove invitiamo tutti a partecipare per approfondire esperienze diverse che vanno dall’arte all’enogastronomia locale».

L’inaugurazione

L’inaugurazione della mostra “Le Ville del Moderno in Toscana. Roccamare, Riva del Sole, Punta Ala” sarà domenica 4 febbraio alle 11.

Interverranno:

Elena Nappi, sindaco del Comune di Castiglione della Pescaia;

Fabio Menchetti, dirigente del Settore Urbanistica e Pianificazione del Comune;

Vanessa Mazzini, architetto, funzionario della Sabap per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo;

Riccardo Renzi, architetto dell’Università di Firenze, Dipartimento di Architettura Dida, rresponsabile scientifico della ricerca;

Stefano Giommoni, architetto, presidente dell’Ordine degli architetti Ppc della provincia di Grosseto;

Marica Rafanelli, architetto dello studio Rafanelli Architetti & Associati;

Paolo Rusci, architetto, funzionario del Settore pianificazione del Comune di Castiglione della Pescaia.

Alle 11.45, per la seconda giornata della Festa dei Musei, si svolgerà il “Convivio rtrusco. Di miele, aromi e vino“, un laboratorio multisensoriale a cura delle archeologhe dello staff del Museo archeologico. I partecipanti, scegliendo per chi lo desidera di essere bendati, vivranno la possibilità di conoscere e sperimentare gli Etruschi in una prospettiva tattile e multisensoriale. Un’occasione unica di accostarsi a questa civiltà da un diverso punto di vista, alla scoperta del loro cibo e della convivialità. A seguire degustazione di prodotti del territorio a cura di Orto de’ Mandorli e di Tenuta Fertuna.

L’ingresso al Museo sarà gratuito per l’intera giornata.

Prenotazione obbligatoria (posti limitati): tel. 0564.948058 – e-mail museo.vetulonia@comune.castiglionedellapescaia.gr.it.