Turismo, il Comune incontra gli operatori: richiesti maggiori investimenti nel settore

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Maggiori investimenti nel capitolo marketing e comunicazione, più fondi da destinare alla sentieristica, riqualificazione degli impianti sportivi. L’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia ha incontrato nuovamente gli operatori turistici castiglionesi, per pianificare al meglio le azioni da intraprendere in previsione della prossima stagione, sfruttando le potenzialità del territorio.

«Abbiamo ascoltato con grande interesse le richieste e le proposte dei nostri operatori turistici – spiega l’assessore al turismo Susanna Lorenzini –. Apprezziamo l’impegno che il Consorzio mette nell’individuare eventuali problematiche presenti sul territorio e siamo pronti a collaborare per programmare e offrire servizi sempre più adeguati ai tanti turisti che ogni anno scelgono il nostro paese per le loro vacanze. Si guarda al futuro del territorio facendo rete, lavorando insieme e questo è sempre importante. Cercheremo di far tesoro di queste indicazioni per ottimizzare le scelte da fare per rendere la nostra destinazione turistica ancora più attrattiva».

Implementare la promozione del territorio è la prima richiesta che viene dagli operatori del settore, solo attraverso un’informazione capillare e una comunicazione continua e mirata è possibile farsi conoscere. Sport e sentieristica sono due settori sui quali l’amministrazione dovrebbe investire di più. Riqualificare gli impianti sportivi consentirebbe l’organizzazione di eventi sempre più qualificanti e di livello, a carattere regionale, nazionale e addirittura internazionale con un ritorno importante sull’indotto turistico. Anche il cicloturismo dovrebbe essere un settore su cui puntare maggiormente, con maggiori investimenti sulla manutenzione della sentieristica e una cartellonistica più adeguata.

«Tante sono state le iniziative di promozione turistica nel 2023 – aggiunge il sindaco Elena Nappi – perché crediamo fortemente che sia la strada giusta da percorrere ed i dati dei flussi turistici ce lo confermano, per cui siamo felici che anche i nostri operatori condividano tali strategie e pensieri, continueremo ad operare come richiesto nei settori da promuovere ed implementare, anche portando avanti la battaglia che stiamo combattendo con i Comuni del network G20 delle spiagge per avere il riconoscimento dello “Status di Città balneare”, che ci darebbe la possibilità di investire e valorizzare i nostri progetti e raggiungere obiettivi sempre più rilevanti».

La riqualificazione di alcune aree in punti strategici del territorio comunale, la pianificazione del piano del traffico, nuove zone pedonali e nuovi parcheggi sono i prossimi interventi su cui il Comune sta lavorando.