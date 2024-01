Turismo, il Comune incontra gli operatori: illustrati gli investimenti fatti e le proposte future

Castiglione della Pescaia (Grosseto). L’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia ha incontrato il Panel del Turismo per fare il punto, con operatori turistici, associazioni di categoria di settore e addetti della filiera ricettiva, sull’andamento dell’ultima stagione e le azioni da intraprendere in futuro, analizzando potenzialità e prospettive del comparto.

Nella stagione 2023 il Comune di Castiglione della Pescaia, grazie alle entrate derivanti dall’imposta di soggiorno, è stato in grado di investire in eventi, manifestazioni ed attività che hanno permesso di promuovere al meglio il territorio, rendendolo meta ambita non solo per le vacanze estive.

Il piano editoriale, di comunicazione e marketing ha potenziato in ogni campo l’offerta turistica. Numerosi gli eventi messi in campo anche in collaborazione con la Regione, gli enti locali e le associazioni del territorio, dagli spettacoli agli eventi sportivi e agli appuntamenti culturali.

Un occhio di riguardo alla Green economy, con importanti investimenti nel turismo verde e nella sostenibilità ambientale. Castiglione della Pescaia ha confermato infatti nel 2023 tutte le certificazioni ambientali, l’Emas, la Bandiera Blu Fee, la Bandiera Lilla per l’accessibilità, le Cinque Vele Legambiente, la Bandiera Verde dei pediatri, quella di Comune ciclabile della Fiab, le Spighe Verdi per l’agricoltura Fee, Pelagos il santuario dei cetacei e Comune amico delle api. Grande attenzione anche all’igiene urbana, alla cura e manutenzione del decoro e verde pubblico, della sicurezza balneare e tutela dell’ambiente marino.

Numerosi sono stati gli investimenti per il miglioramento di servizi e qualità dell’accoglienza turistica, a partire dalla manutenzione della viabilità e della segnaletica sulle strade comunali, alla valorizzazione dei beni culturali ed ambientali per rendere sempre più fruibili i musei del territorio, la Casa Rossa Ximenes, il MuVet di Vetulonia ed il piccolo museo di arte sacra a Buriano.

«Siamo molto soddisfatti di quanto emerso da questo incontro – commenta il sindaco Elena Nappi –. Abbiamo presentato l’investimento di spesa, che è stato di oltre 3 milioni di euro a fronte degli 1,5 milioni incassati con la tassa di soggiorno, che ci ha consentito di portare avanti tanti progetti per migliorare l’offerta turistica sul nostro territorio. Abbiamo trovato tutti molto attenti ed interessati ai progetti messi in campo e ci è stato chiesto di investire ulteriormente nel marketing e nella promozione, come anche nel decoro urbano e nell’abbellimento del paese. Siamo disposti ad ascoltare eventuali ulteriori richieste e per questo abbiamo già fissato un prossimo incontro per venerdì 26 gennaio, durante il quale verranno esaminate le nuove proposte che i nostri operatori turistici vorranno fare».

«Nessun più degli operatori turistici – afferma Susanna Lorenzini, assessore al turismo – è in grado di interpretare i dati del turismo e capire quali sono gli accorgimenti per meglio accogliere ed implementare gli ospiti che scelgono come meta di vacanza il nostro bel territorio. È proprio grazie al continuo confronto fra imprenditoria turistica e amministrazione che Castiglione della Pescaia è riuscita a raggiungere alti livelli ed a rappresentare una meta apprezzata e conosciuta in tutto il mondo. Quindi è nostro dovere coinvolgere e ringraziare tutti gli operatori per il fondamentale contributo che offrono per rendere sempre più competitiva ed accogliente la nostra destinazione».

Agli operatori turistici è stato presentato anche il cartellone degli eventi 2024, con tutte le iniziative che saranno messe in campo nella prossima stagione estiva, e le sfide da affrontare nel campo dell’accoglienza, per rendere Castiglione della Pescaia sempre più fruibile ed accessibile alle più diverse tipologie di turismo.