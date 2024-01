“Buttabene”: al via gli incontri pubblici nelle frazioni sulle nuove postazioni di raccolta dei rifiuti

Castiglione della Pescaia (Grosseto). L’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia va avanti, in collaborazione con Sei Toscana, nella riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti.

Dopo l’installazione delle nuove postazioni di raccolta differenziata al castello, da gennaio inizieranno gli incontri pubblici nelle frazioni di Buriano, Tirli e Vetulonia, per fornire alla cittadinanza informazioni utili su dove saranno collocate le nuove postazioni e come è stata programmata la riorganizzazione del sistema di raccolta, che porterà al potenziamento del servizio con il raggiungimento di nuovi obiettivi sulla raccolta differenziata.

«L’installazione delle nuove postazioni per la raccolta nelle frazioni – afferma Fabio Tavarelli, delegato all’ambiente – consentirà di aumentare la percentuale di differenziata che già si è registrata nel capoluogo e a Punta Ala per effetto della riorganizzazione avviata lo scorso anno. Castiglione della Pescaia, grazie al processo di efficientamento, conferma il suo ruolo di eccellenza nel trattamento dei rifiuti, raggiunto grazie alla sensibilità ambientale dei propri cittadini e degli ospiti che l’hanno scelta anche per questa peculiarità»

«Abbiamo assolutamente bisogno di continuare ad implementare la percentuale di raccolta differenziata – aggiunge il sindaco Elena Nappi – sia per avere maggiori risparmi economici che per tutelare la qualità ambientale del nostro territorio che ogni anno viene scelto da oltre un milione di turisti per le sue bellezze naturali e per l’alta qualità dei servizi offerti. La riorganizzazione dell’igiene urbana è diventata una delle sfide più importanti e necessarie per un paese che fa della sostenibilità ambientale uno dei suoi obiettivi primari».

Gli incontri

Questo il calendario degli incontri: