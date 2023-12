Capodanno, ordinanza del Comune: limitazioni per contenitori in vetro e per botti in luoghi affollati

Castiglione della Pescaia (Grosseto). In occasione dei festeggiamenti del Capodanno l’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia ha disposto un’ordinanza per tutelare la pubblica incolumità e la sicurezza di persone e animali. Per la notte di Capodanno la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e analcoliche dovranno avvenire in bicchieri e/o bottiglie di plastica aperte, lattine aperte o contenitori di carta aperti a meno che il consumo non avvenga all’interno del locale o del suolo pubblico dato in concessione; inoltre, i materiali esplodenti potranno essere utilizzati in aree a debita distanza da persone e/o animali e previa l’adozione di tutte le misure di sicurezza previste.

«In occasione dei festeggiamenti per il passaggio all’anno nuovo – afferma il sindaco Elena Nappi – abbiamo organizzato un grosso evento che concentrerà in piazza Orto del Lilli un gran numero di persone. Visto il consueto rito del brindisi augurale al nuovo anno, è prevedibile un aumento della vendita e del consumo di bevande, quindi, per garantire la sicurezza di tutti, abbiamo deciso di vietare l’asporto di bicchieri e bottiglie di vetro, lattine e bottiglie di plastica chiuse, dalle 22 del 31 dicembre alle 6 del primo gennaio. In piazza ci saranno anche tante famiglie con bambini e animali, per questo abbiamo stabilito di vietare l’utilizzo di materiali esplodenti nei luoghi affollati, perché potrebbero costituire un pericolo per l’incolumità della persone ed i loro rumori sarebbero nocivi al benessere degli animali. Vogliamo che la notte di Capodanno sia un momento di svago e di sano divertimento per tutti, per questo abbiamo ritenuto doveroso limitare possibili rischi per la pubblica incolumità».

Il divieto è esteso a tutto il territorio comunale.

Le violazioni a tali divieti saranno punite con sanzione amministrativa. Qualora vi fosse pericolo per la pubblica incolumità i responsabili saranno denunciati alla competente Autorità Giudiziaria.

L’ordinanza è affissa all’Albo pretorio comunale ed è consultabile dal sito istituzionale, al link www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it.