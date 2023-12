Il G20 delle spiagge ha fatto tappa in Maremma: analizzate strategie per il futuro del turismo

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Il network del G20 delle spiagge italiane ha fatto tappa a Castiglione della Pescaia.

Il convegno, promosso dal Comune insieme a Just Good Tourism, che da anni supporta la rete delle destinazioni marine più importanti d’Italia, ha fatto il punto, con operatori e rappresentanti delle associazioni di categoria provinciali, su quelle che sono le problematiche comuni alle diverse realtà marittime che vivono di turismo stagionale, interrogandosi e confrontandosi sul presente e sul futuro del territorio, così da delineare al meglio progettualità virtuose e priorità strategiche per l’anno successivo.

«Il supporto della rete del G20s – afferma l’assessore al turismo Susanna Lorenzini – è per noi fondamentale perché, avere a disposizione dati, analisi precise e buone pratiche, ci permette di definire al meglio il futuro della nostra destinazione. Confrontarci su problematiche legate ai temi dell’ambiente, del demanio, della sicurezza, della fiscalità locale e dello sviluppo sostenibile ci dà quella forza che ci consente di stare sempre al passo con ii tempi per rispondere alle nuove esigenze dei turisti di oggi e di domani».

I dati

Dall’analisi dei dati forniti dall’Osservatorio G20s a Castiglione della Pescaia, che è il quarto Comune più esteso del network del G20s ma con una densità di popolazione più bassa tra tutti i Comuni della rete, si conferma tra i più virtuosi in termine di strategie attuate nella gestione turistica del territorio, avendo dimostrato di essersi saputo adattare ai cambiamenti sociali, culturali e tecnologici degli ultimi anni, offrendo servizi all’avanguardia e sostenibili, promuovendo una vera e propria trasformazione del proprio sistema turistico. Nel 2022 è risultato il 17° Comune della rete per numero di arrivi e il 12° per numero di presenze ed ha dimostrato di aver saputo gestire la pressione turistica grazie ad una buona organizzazione del settore ricettivo. Contava infatti su 284 esercizi fra alberghi, alloggi in affitto, campeggi ed agriturismi, per un totale di 21.212 posti letto.

Castiglione della Pescaia è stato uno dei primi Comuni ad applicare l’imposta di soggiorno, nel 2013, e questo ha consentito di poter investire ogni anno in eventi, servizi, promozione e comunicazione di sempre nuovi prodotti turistici. Essendo non solo Comune a vocazione marittima, ma anche culturale, storica, artistica e naturalistica, ha sempre saputo sfruttare le tipicità e peculiarità del proprio territorio diversificando così l’offerta turistica.

«Siamo felici di aver ospitato a Castiglione della Pescaia – conclude il sindaco Elena Nappi – il primo incontro del G20s in tour perché è di fondamentale importanza riflettere e confrontarsi su come affrontare le stesse problematiche pur in luoghi d’Italia diversi e condividere le problematiche con i propri operatori per trovare insieme le migliori soluzioni per ognuno. Un grande ringraziamento va allo staff del network che ci ha dato punti e stimoli sui quali lavorare».

In apertura del convegno Roberta Nesto, sindaco di Cavallino Treporti e coordinatrice nazionale del G20 delle spiagge, ha ricordato che il percorso legislativo per il riconoscimento dello “Status di Comunità Marine”, già approdato in X Commissione parlamentare, sta andando avanti e presto arriverà in audizione alla Camera.

Il summit annuale del G20 delle spiagge 2024 si svolgerà a Caorle in aprile.