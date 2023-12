Parchimetri: il Comune installa nuovi dispositivi abilitati al pagamento elettronico

Castiglione della Pescaia (Grosseto). In vista della prossima stagione l’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia attiva il pagamento con bancomat o carta di credito su altri nove parchimetri di parcheggi e aree di sosta a pagamento.

Un servizio tanto richiesto da residenti e turisti, che va ad unirsi ai tradizionali metodi di pagamento in moneta o tramite applicazione scaricabile dal proprio smartphone o tablet. Un servizio che conferma l’attenzione dell’Amministrazione alla mobilità urbana e alla soddisfazione dei propri utenti.

«Venire incontro alle esigenze dei nostri utenti – afferma il sindaco Elena Nappi – ed ascoltare le loro richieste è da sempre una delle prerogative di questa amministrazione, perciò, nonostante il classico pagamento con le monete e quello tecnologico con l’app, abbiamo deciso di dare la possibilità di utilizzare il bancomat in ogni area sosta con parchimetri, garantendo il pagamento elettronico almeno su una macchina per ciascun parcheggio: una modalità più agevole, soprattutto in questo momento storico dove il contante è sempre meno utilizzato ed il collegamento Internet non sempre presente nei nostri cellulari. Una facilitazione che va incontro anche alle esigenze dei nostri esercenti, che spesso si trovavano in difficoltà a cambiare i soldi agli avventori dei parcheggi, visto che gli spiccioli sono sempre più rari».

Nel capoluogo sono già attivati al pagamento con carta di credito due parchimetri annuali di piazza Garibaldi e tre di piazza Giorgini, oltre a quello stagionale (giugno-settembre) di Rocchette.

A partire da aprile 2024 saranno attivati al pagamento elettronico, secondo le date di apertura dei rispettivi parcheggi, anche quelli annuali di piazza Orsini e piazza Pascoli e quelli stagionali di via della Torre (aprile-ottobre), via Veneto (aprile-ottobre), piazzale Salebro (giugno-settembre), due di viale Tirreno (giugno-settembre), via del Castello (giugno-settembre) e Cala del Pozzo (giugno-settembre) a Punta Ala.