“Re-Maps”: ecco il progetto che coniuga rispetto per l’ambiente e mobilità elettrica

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Al via a Castiglione della Pescaia il progetto ad alto contenuto tecnologico di Smart Mobility denominato “Re-Maps” (Recharging environmental monitoring analisys planning System) di Acea Innovation. L’iniziativa, unica in Italia, presentata già ad Ecomondo 2022 dal Comune toscano e dalla società del gruppo Acea, prevede l’installazione dei sistemi Ipads, per la verifica del corretto utilizzo degli stalli per la ricarica delle auto elettriche, e Nose, che consente il monitoraggio dei parametri ambientali, nelle aree di perimetro delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici posizionate sul territorio.

Il progetto “Re-Maps”, proposto da Acea Innovation al Comune di Castiglione della Pescaia e oggi realizzato con un innovativo approccio multidisciplinare, è il primo ad integrare gli aspetti ambientali con quelli legati alla mobilità elettrica e Ict, con l’obiettivo di offrire un servizio ai cittadini assicurando l’utilizzo corretto delle infrastrutture di ricarica ed al contempo all’amministrazione pubblica che, analizzando i dati disponibili in tempo reale su portale Ict dedicato alle tre aree tematiche applicative (mobilità, ambiente, Ict), potrà disporre di una base dati consolidata da utilizzare in chiave strategica di pianificazione.

Sono già 14 sul territorio le colonnine “intelligenti” di ricarica per veicoli elettrici, realizzate grazie all’investimento e al know how di Acea Innovation e gestite dalla società in regime di interoperabilità grazie alla piattaforma Ict gestionale Bomts (Banking operation maintenance telematics security), distribuite in punti strategici del capoluogo e delle frazioni. Il sistema Ipads è stato installato e testato in questa prima fase sulle postazioni di piazza Gramsci e piazza Garibaldi a Castiglione della Pescaia.

“Le tematiche della green economy – affermano il sindaco Elena Nappi e l’assessore al turismo Susanna Lorenzini – sono da anni un brand della nostra amministrazione. Per ogni azione e progetto pensato e realizzato la prima cosa che andiamo a verificare è l’impatto ambientale che ciò avrà sul nostro territorio, perché la qualità della vita che vogliamo offrire ai nostri cittadini e turisti è uno degli obiettivi più importanti che vogliamo raggiungere ed implementare. Monitorare la qualità dell’aria ci aiuta a scegliere le politiche sostenibili migliori per i vari momenti dell’anno che differiscono molto tra di loro nel nostro comune, soprattutto tra estate ed inverno, e ci aiuta a dare servizi migliori e di maggior livello.”

Con “Re-Maps”, il Comune di Castiglione della Pescaia conferma il proprio impegno concreto, supportato da tecnologie innovative, per una politica green di sostenibilità ambientale, come servizio importante per uno sviluppo turistico a basso impatto ambientale. Con questa iniziativa ha presentato la propria candidatura per l’Unpsa 2024, il Premio per il servizio pubblico delle Nazioni Unite che riconosce le eccellenze nelle istituzioni pubbliche in tema di innovazione e sostenibilità ambientale, premiando i contributi più creativi che portano ad un’amministrazione sempre più efficace e reattiva.