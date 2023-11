Erosione costiera: il Comune pubblica il bando per l’appalto dei lavori di ripascimento

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Pubblicato il bando di gara per l’appalto dei lavori di “Ripascimento e riequilibrio del litorale di Castiglione della Pescaia – I Lotto – I stralcio foce Bruna nord Punta Capezzolo”. Un intervento da 4,3 milioni di euro a finanziamento totale in conto capitale da parte del Ministero tramite la Regione Toscana.

I lavori, che rientrano tra quelli indicati nel “Documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera”, costituiscono lo strumento di riferimento per la programmazione regionale degli interventi di riqualificazione del litorale. Un maxi progetto che prevede il ripascimento dell’arenile nel tratto tra Punta delle Rocchette e la foce del fiume Bruna e il posizionamento di barriere a mare dal basso impatto ambientale.

«Sono particolarmente soddisfatta dell’uscita del bando – afferma il sindaco di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi -, sospeso da anni per ricorsi che hanno fatto perdere tempo prezioso e potere di acquisto al denaro a disposizione vista l’impennata del costo dei materiali e delle lavorazioni che non ci permetterà di realizzare quanto era stato inizialmente previsto. L’ufficio tecnico, infatti, è stato costretto a rimodulare il progetto riadattandolo alle stime attuali dei prezzi in vigore attualmente. Nonostante questa modifica, finalmente si porta a compimento un intervento tanto atteso quanto auspicato per salvare la costa che è la prima fonte di reddito del nostro territorio. Un’azione ambientalmente sostenibile e ben calibrato che porterà enormi vantaggi in termini paesaggistici ed economici».

La conferenza di servizi per l’approvazione del progetto esecutivo, sospesa a gennaio 2020 in attesa dei pareri favorevoli di Tar e Consiglio di Stato, si è chiusa con esito positivo nel febbraio 2023, dando così il via libera agli interventi di riqualificazione del litorale castiglionese.

I lavori

Il primo stralcio dei lavori prevede il posizionamento di cinque isole soffolte realizzate con massi ciclopici, lontane circa 60 metri dalla riva ed intervallate tra loro ad una distanza di oltre un centinaio di metri, e il ripascimento di un tratto di litorale di 750 metri da Punta Capezzolo verso sud utilizzando sedimenti e sabbia accumulati presso il porto di Marina di Grosseto, che produrrà un avanzamento della costa di almeno 20 metri.

Il primo lotto dei lavori è a gara e in caso di eventuali ribassi sull’offerta il progetto ha anche l’opzione di realizzare fino a un massimo di cinque pennelli perpendicolari alla linea costiera, costruiti con elementi flessibili in geotubi, e il ripascimento di un ulteriore tratto fino ad arrivare, al massimo, a circa 400 metri di battigia oltre punta Capezzolo verso nord.

«Un territorio così delicato e naturalisticamente unico come la nostra costa – evidenzia il vicesindaco Federico Mazzarello – deve essere salvaguardato con interventi mirati che possano portare allo sviluppo dei servizi del territorio. Il parere favorevole a questo importante progetto ci fa capire che stiamo agendo nella giusta direzione. Continueremo ad impegnarci nella tutela del nostro paesaggio, elemento di sviluppo economico dell’intero territorio».

Come partecipare al bando

I lavori saranno aggiudicati con procedura aperta. Per partecipare alla gara le domande dovranno essere presentate entro il 30 novembre prossimo.

La prima seduta pubblica di gara si terrà il 5 dicembre, alle 9, nella sede del Comune di Castiglione della Pescaia.