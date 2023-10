Turismo: il Comune incontra gli operatori per tracciare un bilancio della stagione

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Primo incontro dell’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia con gli operatori del settore turistico per un’analisi congiunta della stagione appena conclusa e una valutazione degli interventi futuri.

L’obiettivo di tutti, forti anche delle condizioni meteo di questi ultimi anni, è quello di “allungare” la stagione turistica programmando eventi e progetti che non dovranno essere concentrati nei soli 100 giorni estivi.

«Ancora non abbiamo a disposizione dati ufficiali e definitivi – afferma il sindaco Elena Nappi –, ma dalle sensazioni espresse da tutti coloro che si occupano di turismo sul nostro territorio emerge che nel complesso la stagione è stata positiva. Rispetto agli anni pre-Covid si registra un calo di presenze proprio in quei mesi, luglio ed agosto, che sono considerati quelli turistici per eccellenza. Bene invece i mesi precedenti e quelli successivi, con un settembre che fa registrare un aumento di presenze turistiche sul nostro territorio e un ottobre che è sulla buona strada».

«In questo primo incontro non abbiamo voluto fare un’analisi effettiva di quella che è stata la stagione – aggiunge l’assessore al turismo Susanna Lorenzini –, ma abbiamo voluto ascoltare gli operatori del settore, capire le loro sensazioni per mettere in campo, attraverso un’analisi delle criticità, le strategie necessarie per affrontare al meglio le prossime stagioni che già si prospettano critiche a livello nazionale. Castiglione della Pescaia ha tenuto bene come territorio, dobbiamo ora guardare in modo serio ad obiettivi comuni per poter arginare insieme eventuali situazioni future di crisi».

Seduti al tavolo del turismo i rappresentanti di tutte quelle realtà locali e provinciali legate allo sviluppo turistico del territorio, balneari e commercianti, ristoratori e albergatori, consorzi e associazioni di categoria.

Tutti sono convenuti sul fatto che la contrazione economica, i rincari e la delicata situazione politica internazionale abbiano determinato un calo delle presenze turistiche e che sia necessario collaborare per puntare al rilancio del turismo in Maremma.

Investire sulla destagionalizzazione; valorizzare l’ospitalità ascoltando le esigenze del turista, sia italiano che straniero, per accoglierlo al meglio; ricevere maggiori finanziamenti per migliorare i servizi da offrire: sono queste le principali criticità su cui amministrazione ed operatori del settore si sono impegnati a lavorare.

«Il nostro obiettivo primario – concludono Nappi e Lorenzini – è quello di fare rete, di collaborare con gli operatori turistici, al fine di creare strategie condivise e programmare eventi e progetti che portino ad una valorizzazione del nostro territorio in ogni periodo dell’anno. Cercheremo di ascoltare le esigenze dei nostri concittadini, quelli del capoluogo e delle frazioni, per mettere in campo un progetto di accoglienza che possa soddisfare i gusti di tutti. Sebbene la stagione 2023 non sia ancora conclusa, siamo già a lavoro per la prossima cercando di organizzare appuntamenti di carattere sportivo e culturale, ma anche di valorizzazioni delle tradizioni e delle eccellenze di Castiglione della Pescaia e di tutto il suo territorio, dal mare all’entroterra».