Nuovi strumenti urbanistici: la Giunta incontra le opposizioni

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Primo incontro della fase illustrativa del percorso partecipativo dei nuovi strumenti urbanistici.

La Giunta comunale di Castiglione della Pescaia si è confrontata con le opposizioni su quelle che saranno le decisioni da prendere per il governo del territorio nei prossimi anni, dal punto di vista paesaggistico, economico e sociale, illustrando l’avvio del procedimento per l’approvazione del Piano strutturale e del Piano operativo.

«Vorrei ringraziare tutti gli uffici che trasversalmente, ognuno per il proprio settore di competenza, hanno lavorato all’avvio del procedimento di approvazione dei nuovi strumenti urbanistici, uno degli obiettivi strategici e fondamentali del nostro mandato – afferma il sindaco Elena Nappi – . Riformulare i piani urbanistici significa poter dare ai nostri cittadini nuove opportunità in termini di sostenibilità ambientale, economica e sociale, vuol dire credere nelle potenzialità del nostro territorio e garantire sviluppo per le nuove generazioni. È nostra intenzione arrivare alla definitiva approvazione in Consiglio del nuovo Piano strutturale e del Piano operativo in tempi ragionevolmente brevi».

Ad illustrare le novità normative e gli aspetti tecnici dell’avvio del procedimento che porterà all’approvazione del Piano Strutturale e del piano operativo sono stati il dirigente di Area tecnica, Fabio Menchetti, e la responsabile dell’Ufficio di piano, Rita Monaci.

«Abbiamo voluto aprire questi incontri informativi proprio con le opposizioni consiliari – ha sottolineato il vicesindaco e assessore all’urbanistica Federico Mazzarello – per condividere insieme, prima di renderne partecipe la cittadinanza, la complessità del percorso intrapreso e i campi di intervento, accettando osservazioni e pronti ad accogliere idee e proposte costruttive. Si tratta di progettare il futuro del nostro paese ed è importante capire quali sono le esigenze del territorio per dare risposte chiare a chi su questo territorio vuole investire, lavorare e vivere».

Nella fase di ascolto l’amministrazione, come ha ricordato il capogruppo di maggioranza Fabio Tavarelli, coinvolgerà anche sindacati, associazioni, ordini professionali e cittadini, per spiegare l’importanza di questo strumento che segnerà la programmazione del territorio nel futuro prossimo.

Giovedì 5 ottobre, alle 18, assemblea pubblica in sala del Consiglio per presentare il percorso partecipativo.