Nuovi strumenti urbanistici: al via gli incontri e le assemblee del Comune sul territorio

Castiglione della Pescaia (Grosseto) Al via gli incontri pubblici della Giunta comunale di Castiglione della Pescaia per illustrare il percorso partecipativo dei nuovi strumenti urbanistici: Piano strutturale, Piano operativo, Piano della costa.

Una serie di tavoli tecnici e tematici ai quali l’amministrazione invita le opposizioni, i sindacati, le associazioni di categoria, quelle del turismo e del mondo del lavoro, del volontariato e quelle sportive, gli ordini professionali e i cittadini, per spiegare, in un’ottica di trasparenza, le attività di programmazione del territorio per i prossimi 10 anni.

«Poter riformulare i piani urbanistici – afferma il sindaco Elena Nappi –, confrontandoci con chi sul territorio vive e lavora, ci dà la possibilità di programmare al meglio tutti quegli strumenti attraverso i quali viene pianificato il futuro del paese e viene dato il giusto input a tutta l’economia del territorio. Daremo l’opportunità di riqualificare le strutture ricettive, valorizzare le nostre spiagge, ammodernare le aziende e rigenerare proprietà pubbliche e private, adeguando tutto ai nuovi standard richiesti, nell’ottica di migliorare ciò che già abbiamo, per essere sempre più competitivi in ogni settore economico trainante del comune, aiutando tutte le attività ad offrire sempre più servizi di qualità».

«Il lavoro ricognitivo degli strumenti urbanistici vigenti avviato lo scorso anno – spiega il vicesindaco Federico Mazzarello, delegato al governo del territorio – è giunto al termine e siamo oggi in grado di relazionare cittadini e addetti ai lavori su quanto fin qui svolto per avviare quel percorso di partecipazione indispensabile per la redazione di quelli nuovi. Come abbiamo avuto modo di illustrare durante la fase di istituzione dell’ufficio di piano, le esigenze delle famiglie e del mondo del lavoro sono cambiate notevolmente negli ultimi anni ed anche le politiche urbanistiche ed economiche dei Comuni non possono non tener conto di queste mutate esigenze. A tal proposito abbiamo stilato un calendario di incontri grazie al quale avremo modo di confrontarci, ascoltare e condividere aspettative, idee e visioni diverse per il futuro del nostro territorio. Per questo motivo sarà per noi fondamentale la campagna di ascolto che abbiamo calendarizzato a partire dalla fine del mese di settembre. Contavamo di iniziare gli incontri nella primavera scorsa, ma abbiamo preferito attendere il termine della stagione estiva e stilare un calendario che tenesse conto delle esigenze pratiche di chi nei mesi caldi deve concentrarsi maggiormente sul lavoro».

«La redazione del nuovo Piano strutturale e del Piano operativo – concludono sindaco e vicesindaco – sono punto focale della nostra amministrazione ed elemento cardine per il governo del territorio di qualsiasi Comune. Le decisioni che verranno prese dal Consiglio comunale saranno fondamentali per il lungo periodo e segneranno il nostro territorio da un punto di vista paesaggistico, economico e sociale, per questo abbiamo deciso di iniziare gli incontri partendo proprio dal coinvolgimento delle opposizioni consiliari, in una riunione riservata ai soli consiglieri di opposizione, fissata per venerdì 29 settembre alle 11.30 in sala del Consiglio. Sarà questo un incontro introduttivo, per illustrare il programma di lavoro, condividere l’iter partecipativo ed ascoltare eventuali proposte in uno spirito di collaborazione e rispetto reciproco dei ruoli».

La fase di ascolto dell’amministrazione comunale coinvolgerà poi anche gli abitanti delle frazioni, attraverso cinque incontri sul territorio per illustrare ai cittadini il percorso partecipativo dei nuovi strumenti urbanistici e ascoltare le loro richieste.

Il programma

Il programma di tutti gli incontri:

Piano strutturale e Piano operativo

Venerdì 29 settembre, ore 11.30 – Sala del Consiglio comunale

“Avvio del procedimento del Piano strutturale e del Piano operativo: incontro con le opposizioni consiliari”

Illustrazione del programma di lavoro e ascolto delle opposizioni

Giovedì 5 ottobre, ore 18.00 – Sala del Consiglio comunale

“Assemblea pubblica: avvio del procedimento del Piano strutturale e del Piano operativo”

Illustrazione del programma dei lavori, presentazione del percorso partecipativo e del nuovo portale dedicato.

Tavoli tematici/Incontri di settore

Primo Tavolo: “Terzo e Quarto settore”

Giovedì 9 novembre, ore 10 – Sala del Consiglio comunale

Partecipano: sindacati e scuola, associazioni del terzo settore e dello sport.

Secondo Tavolo: “Territorio aperto e Paesaggio”

Lunedì 13 novembre, ore 10 – Sala del Consiglio comunale

Partecipano: enti e associazioni del settore ambiente.

Terzo Tavolo: “Turismo, Economia e Lavoro”

Giovedì 16 novembre, ore 10 – Sala del Consiglio comunale

Partecipano: associazioni di categoria del commercio, turismo ed economia.

Quarto Tavolo: “Infrastrutture e tecnici”

Lunedì 20 novembre, ore 10 – Sala del Consiglio comunale

Partecipano: Ordini professionali e associazioni di categoria di artigianato e lavoro.

Piano della costa

Incontro stabilimenti balneari

Martedì 3 ottobre, ore 16 – Sala del Consiglio comunale.

Incontro con le strutture ricettive e con le aree demaniali marittime asservite

Lunedì 9 ottobre, ore 9.30 – Sala della Giunta, palazzo municipale.

Incontro con i gestori dei corridoi di lancio e delle scuole di vela

Lunedì 9 ottobre, ore 11.30 – Sala della Giunta, palazzo municipale

Incontri nelle frazioni

Punta Ala

Lunedì 2 ottobre, ore 20.30 – Delegazione Il Gualdo

Tirli

Lunedì 9 ottobre, ore 20.30 – Ex scuole

Buriano

Martedì 10 ottobre, ore 20.30 – Circolino

Vetulonia

Lunedì 16 ottobre, ore 20.30 – Casa del Popolo

Pian di Rocca

Giovedì 19 ottobre, ore 20.30 – Ex scuole