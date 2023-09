Gara ciclistica in paese: attenzione alle modifiche al traffico e ai divieti

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Domenica 10 settembre a Castiglione della Pescaia si corre il “1° Trofeo Italo Calvino – 1° Memorial Gisella Alonso“, gara ciclistica per la categoria esordienti.

Con ordinanza dirigenziale, il Comune stabilisce le modifiche temporanee alla viabilità e alla circolazione in via Cassiopea, area logistica e punto di ritrovo per la partenza e l’arrivo della gara, e nelle vie interessate dal percorso:

divieto di transito in via Cassiopea, dall’intersezione con via Andromeda fino all’intersezione con la S.P n.3 “Padule” dalle 8.30 alle 12;

divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli nelle aree di sosta laterali a via Cassiopea ricomprese nel tratto tra l’intersezione con via Andromeda e l’intersezione con la S.P n.3 “Padule”, dalle 7 alle 12;

sospensione temporanea della circolazione, limitatamente al passaggio dei concorrenti, alle 9, orario della partenza, e alle 11.30, orario dell’arrivo, in via Cassiopea, lungo la S.P n.3 “Padule” fino al chilometro 18, dove termina il centro abitato.

Questo il percorso della gara: