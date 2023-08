Nuovi cassonetti intelligenti: gli eco-informatori a disposizione in paese e nella frazione

Castiglione della Pescaia (Grosseto). A Castiglione della Pescaia proseguono le attività di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza legate alla riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti. Ancora a disposizione di cittadini, turisti e attività gli eco-informatori per i prossimi finesettimana.

A partire dal 25 agosto e fino al 16 settembre, il personale appositamente formato da Sei Toscana presidierà le nuove postazioni di raccolta in paese e a Punta Ala, illustrando le corrette modalità di conferimento dei rifiuti.

“In accordo con Sei Toscana abbiamo deciso di proseguire questa attività di sensibilizzazione per cercare di contattare il maggior numero di persone possibile e per rispondere a tutte le loro domande – dichiara il sindaco Elena Nappi –. In questa fase iniziale della riorganizzazione è fondamentale coinvolgere la comunità perchè è un passaggio fondamentale e imprescindibile per raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti. Sono sicura che tutti sapranno rispondere al meglio, contribuendo così a rendere il nostro comune sempre più attento all’ambiente, decoroso e sostenibile”.

Gli eco-informatori saranno a disposizione di cittadini e attività ogni giorno, ogni venerdì, in orario pomeridiano, e ogni sabato mattina fino al prossimo 16 settembre.

Il calendario delle presenze è disponibile al link https://seitoscana.it/comuni/castiglione-della-pescaia/raccolta-rifiuti. Sul sito di Sei Toscana, inoltre, è possibile trovare informazioni sulle corrette modalità di separazione dei rifiuti, sulle modalità di conferimento degli ingombranti al centro di raccolta in località Padule e sul punto di raccolta per sfalci e potature, attivo fino al 30 settembre a Punta Ala in località Fornino tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 18; il martedì, giovedì e sabato dalle 9:30 alle 13.