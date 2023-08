Lavori alla linea telefonica del Comune, possibili disagi: ecco i numeri sostitutivi

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Nei giorni 23, 24 e 25 agosto le linee telefoniche del Comune di Castiglione della Pescaia subiranno interruzioni e malfunzionamenti in occasione della migrazione in Voip della telefonia fissa, con passaggio al centralino in cloud e conseguente sostituzione di tutti gli apparecchi telefonici esistenti.

Mercoledì 23 agosto le linee telefoniche saranno interrotte per l’intera giornata, mentre nei giorni successivi potrebbero verificarsi disservizi dovuti alla fase di lavorazione successiva alla messa in opera del nuovo centralino.

I numeri disponibili

In questa fase di disagio per l’utenza saranno comunque disponibili i seguenti numeri:

sede del palazzo comunale 334.6932142;

Comando della Polizia Municipale 335.7324152;

cantiere comunale 338.7417645.

L’amministrazione comunale si scusa per il disagio.