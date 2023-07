“Status delle comunità marine”: la proposta di legge approda in Parlamento

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Di fronte ad un annunciato record di presenze durante la stagione balneare 2023, i sindaci del network del G20 delle spiagge italiane affrontano una scadenza attesa e ricercata: mercoledì 26 luglio verranno sentiti in audizione presso la X Commissione parlamentare sulla proposta di legge per lo “Status delle comunità marine”. Si concretizza, così, un lungo percorso di almeno 3 anni che ha consentito di presentare al Parlamento una proposta condivisa e trasversale nell’interesse delle comunità dei residenti e della sostenibilità ambientale e sociale del turismo marino.

Comincia un iter che i sindaci hanno contribuito ad accelerare e a rendere molto concreto: «Siamo tutti impegnati come sindaci – afferma Roberta Nesto, sindaco di Cavallino Treporti e coordinatrice nazionale del G20 delle spiagge – a facilitare l’approvazione di questo importante strumento legislativo. Confidiamo in tempi rapidi e nella maggior condivisione possibile verso un provvedimento che modifica nel profondo la capacità di governare le nostre città a fisarmonica: oggi, nel mio comune di 13mila abitanti, io devo provvedere a 163mila persone… e non ho strumenti adeguati. Siamo concreti, chiediamo il possibile».

La X Commissione sarà il primo dei passaggi formali per lo Status e fin da ora il G20 delle Spiagge sta cercando di contribuire alla sua approvazione con una diffusione dei temi su tutto il territorio nazionale. È una legge che riguarda tutti e in tutte le regioni italiane.

«Il 2023 dai dati – dichiara Elena Nappi, sindaco di Castiglione della Pescaia – si annuncia come l’anno dei record con 30.000 presenze turistiche in più nel nostro comune già certificate da Istat nei primi 5 mesi dell’anno, cosa che ci riempie di orgoglio, ma che ci mette in ulteriore difficoltà per il mantenimento del livello dei servizi offerti a turisti e cittadini in ogni settore, dall’igiene urbana alle spiagge, dai parcheggi alla mobilità, dalla sicurezza alla sanità. Per questo abbiamo la necessità di questo riconoscimento da parte dello Stato che ci permetta di garantire una qualità della vita rispondente alle richieste. Rappresentare la Toscana in supporto della nostra coordinatrice del G20 delle spiagge all’audizione di mercoledì prossimo è un grande onore ed una immensa responsabilità».