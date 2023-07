Castiglione è un Comune ciclabile: conquistata ancora una volta la Bandiera gialla

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Consegnata ufficialmente questa mattina, venerdì 14 luglio, all’assessore allo spazio pubblico bene comune di Castiglione della Pescaia, Susanna Lorenzini, la Bandiera gialla della Fiab, giunta alla sesta edizione.

Durante una cerimonia che si è svolta online, la Federazione italiana ambiente e bicicletta ha conferito virtualmente il vessillo alla cittadina costiera, che dal 2018 se lo aggiudica con tre bike smile.

Entrata alla 1^ edizione, Castiglione della Pescaia si conferma Comune ciclabile. Quest’anno Fiab ha registrato variazioni positive in pagella sia nell’ambito del cicloturismo, sia nella comunicazione. Inoltre, la pedonalizzazione del lungomare corrispondente ad un tratto della Ciclovia Tirrenica e le nuove Ztl hanno permesso di aumentare il punteggio: la promozione è ora a portata di mano.

«Questa importante attenzione da parte di Fiab – affermano il sindaco Elena Nappi e l’assessore Lorenzini – è il proseguo di un proficuo confronto che portiamo avanti in sinergia con l’associazione delle due ruote e con tutti gli stakeholder del territorio. La Federazione italiana ambiente e bicicletta annualmente verifica i progressi compiuti dal nostro Comune sulla mobilità urbana, sulle ciclabili locali e sulle infrastrutture, che dimostrano il nostro impegno nel portare avanti un’attenta comunicazione e promozione di questa tematica».

«Castiglione della Pescaia – sostiene Lorenzini – si avvale di un gran lavoro di squadra che il Comune e il mondo dell’associazionismo sportivo e quello dell’accoglienza locale conducono stando al passo con i tempi. Continuiamo a valorizzare la mobilità alternativa attraverso le nostre scelte sul paese, registrando un incremento dell’utilizzo della bicicletta: una tendenza piacevolmente riscontrata sia fra i castiglionesi, che tra i turisti amanti del nostro territorio».

«La Federazione italiana ambiente e bicicletta ha evidenziato il cammino che sta compiendo l’amministrazione comunale nella realizzazione della Ciclopista Tirrenica nel proprio tratto di competenza. Siamo stati il primo ente pubblico ad ottenere i finanziamenti dalla Regione Toscana per l’attuazione di questo tracciato ciclabile di interesse nazionale che si snoda lungo la costa, collegando Ventimiglia a Roma, che porterà indiscussi benefici sia alla comunità locale che per tutto l’indotto della provincia. Stiamo vivendo un momento storico per quanto riguarda lo sviluppo del turismo attivo in Maremma, di cui quello in bicicletta rappresenta uno dei tasselli fondamentali – concludono le amministratrici –, ed è quanto mai importante che i tanti soggetti interessati allo sviluppo dei territori in chiave sostenibile, primi tra tutti i Comuni e la Provincia di Grosseto, facciano rete per sostenere i finanziamenti statali e regionali».