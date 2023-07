Passaggio della campana al Lions Club Salebrvm: ecco il nuovo presidente

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Sabato 1° luglio tradizionale atto del passaggio della campana che ha sancito il cambio al vertice del Lions Club Castiglione della Pescaia Salebrvm.

Severo Mulinacci diventa presidente per il nuovo anno lionistico, che va dal primo luglio 2023 al 30 giugno 2024. Antonio Alfieri, presidente uscente, entrerà di diritto a far parte del nuovo consiglio direttivo come immediato Past President.

Il consiglio direttivo

Questi gli altri componenti del consiglio direttivo: Simonetta Perrone primo vice presidente, Francesca Antichi secondo vice presidente, Maurizio Sartini terzo vice presidente, Roberto Breschi segretario, Vincenzo Mitrione tesoriere, Valentina Merlo Elisa Ginanneschi e Luca Rosso cerimonieri, Luca Andreini presidente del comitato soci, Carlo Andreini censore, Patrizia Valerio coordinatore di programma, Fabio Bonazia coordinatore del Lcif, Adriana D’Agostino coordinatore per la Sscurezza. Consiglieri: Paolo Maggi, Massimo Berretti, Andrea Castellano, Armando Natale, Rinaldo Favilli, Stefano Zaneli, Emanuele Montefalchesi, Carlo Andreini.