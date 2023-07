Castiglione della Pescaia (Grosseto). A Castiglione della Pescaia AdF ha completato la bonifica in via della Fortezza: un investimento di 35mila euro per la sostituzione di circa 70 metri di condotta idrica e il rifacimento di una camera di manovra.

L’azienda continua così a sviluppare il proprio consistente piano degli investimenti a favore della comunità e del territorio, all’insegna della sostenibilità, dell’innovazione e dell’ambiente.