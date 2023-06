18 nuovi bagnini: cerimonia per la consegna dei brevetti

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Lunedì 12 giugno, alle 19.30, il sindaco Elena Nappi, l’assessore al turismo Susanna Lorenzini e, per la Società nazionale salvamento della sezione di Grosseto, Barbara Tamantini, saranno presenti alla cerimonia di consegna dei brevetti di bagnino a 18 giovani castiglionesi che si terrà allo stabilimento balneare “Pinetina Nord”.

«L’amministrazione comunale – spiegano il primo cittadino e l’assessore – negli anni non solo ha patrocinato questa iniziativa, ma riconoscendo la sua notevole importanza e rilevanza occupazionale ha deciso, anche per il 2023, di inserirla all’interno degli appuntamenti dedicati al Patentino dell’ospitalità, sostenendo i costi di questa attestazione essenziale per garantire la sicurezza ai nostri bagnanti e riservando il contributo economico dell’iniziativa a tutti quei giovani pronti a lavorare già da questa estate sulle spiagge castiglionesi. Gli interessati hanno preso parte durante i mesi invernali ad un corso di formazione professionale che si è concluso pochi giorni fa con un esame finale che offrirà la possibilità a molti di loro di affrontare la prima esperienza lavorativa. Siamo soddisfatti che molti giovani abbiano fatto questa scelta, consapevoli che per l’estate 2023 la loro acquisita professionalità sarà apprezzata sia da castiglionesi, che da turisti».

«Si è concluso un percorso iniziato a febbraio – dichiara soddisfatta Barbara Tamantini -, i bagnini di salvataggio della Società nazionale salvamento hanno superato tutte le prove e ottenuto anche un ulteriore brevetto, quello di Blsd. Ringrazio gli istruttori che con molta professionalità e tanta passione hanno fatto si che i ragazzi ottenessero la maglia che lunedì la sindaca gli consegnerà».

I cani salvataggio

Inoltre, anche per quest’anno, nelle spiagge libere davanti a piazza Maristella, in località Roccamare e in due postazioni di Punta Ala, nei fine settimana di luglio ed agosto, dalle 10 alle 17, saranno operativi anche i volontari della Scuola italiana cani salvataggio di Firenze assieme al migliore animale amico dell’uomo, il cane. Con la loro presenza aumenteranno, in questi periodi di massimo afflusso di turisti, i livelli di sicurezza della balneazione e sarà fatto avvalendosi dei volontari della Sics che, attraverso il binomio cane–conduttore, oltre a suscitare maggiore senso di tranquillità ed interesse da parte di tutti coloro sono presenti negli arenili, da sempre sono anche un’attrattiva per la popolazione in spiaggi».

I nuovi bagnini

I bagnini che riceveranno gli attestati sono: Roberto Ceribelli, Melissa Jimena Costa, Marco Cozzolino, Riccardo Criscuolo, Lucia Cruciani, Francesco De Vincenzo, Federico Gatti, Roberto Renzetti, Michele Vichi, Duccio Vieri, Giammarco Zambernardi, Tommaso Gambineri, Chiara Moscatelli, Mattia Gelli, Gabriele Pippi, Marcello Giuseppe Salvi, Filippo Temperani, Alessandro Vichi.