Spiagge a misura di bambini: la Bandiera Verde sventola ancora su Castiglione

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Sta per chiudersi l’anno scolastico ed è già tempo di programmare le vacanze e Castiglione della Pescaia anche per il 2023 Comune è stato insignito Comune Bandiera Verde dai pediatri continuando a garantire alle famiglie con bambini la presenza di tutti gli accorgimenti previsti da questa certificazione che da 13 anni consecutivi sventola sul litorale.

La cittadina costiera è fra le 154 località, 146 italiane, 5 in Europa e 3 in Africa, alle quali è stato riconosciuto da 2903 pediatri italiani e stranieri che le proprie spiagge sono adatte ai bambini.

Italo Farnetani, pediatra presidente dell’International Workshop of Green flags, ha fatto conoscere l’elenco delle località italiane e straniere che hanno ottenuto la Bandiera Verde.

«Essere una delle mete ideali per le famiglie – affermano soddisfatti il sindaco Elena Nappi e l’assessore alle politiche sociali Sandra Mucciarini – vuol dire soprattutto garantire un’offerta adatta ai bambini con servizi a loro dedicati. Un’attenzione che, assieme alle peculiarità del nostro territorio, ci permette di essere ininterrottamente Bandiera Verde dal 2012. Sempre più nuclei familiari scelgono il nostro litorale per la villeggiatura estiva perché consapevoli che possono viverla in serenità su ampie spiagge dove trovano sabbia fine ed ampi spazi fra gli ombrelloni per far giocare i ragazzi. L’acqua non diventa subito alta e si può fare il bagno in sicurezza con la presenza degli assistenti al salvamento sull’arenile»

«L’equipe dei medici – spiegano Nappi e Mucciarini – ha accertato che gli arenili castiglionesi rispondono sempre a questi requisiti che sono garantiti anche grazie all’importante apporto delle strutture ricettive del territorio diventate sempre più meta di un turismo familiare, un trend in continua crescita. Quanto ottenuto non è mai un risultato scontato. La designazione avviene dopo un minuzioso controllo eseguito sul lavoro compiuto sia dagli uffici dell’amministrazione comunale, che dagli imprenditori del settore balneare. Assieme ci impegniamo annualmente all’ottenimento di questo importante vessillo che sancisce sempre di più l’affermarsi di un’estesa cultura ambientale e della qualità dell’offerta turistica del nostro paese. Un lavoro portato avanti da soggetti che hanno a cuore il bene di Castiglione della Pescaia, ma soprattutto un ulteriore premio per il turismo sempre più all’avanguardia che soddisfa le esigenze di cittadini e turisti».