Aree Peep: il Comune sblocca i riscatti

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Il Consiglio comunale di Castiglione della Pescaia, nella seduta di lunedì 12 giugno, dovrà esprimersi sul nuovo regolamento che permetterà la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà sugli immobili realizzati in edilizia convenzionata adeguandosi alla nuova normativa nazionale, che è variata più volte negli ultimi due anni.

«Avevamo promesso – commentano soddisfatti il vicesindaco Federico Mazzarello, delegato all’urbanistica, e l’assessore al patrimonio, Walter Massetti – di mettere fine a questa annosa questione e risolvere una volta per tutte la complicata pratica della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà per le abitazione in aree Peep del nostro territorio e finalmente possiamo dire di aver mantenuto anche questa promessa. Il primo importante passo lo abbiamo fatto chiudendo lo storico contenzioso con l’Agenzia del Demanio nel dicembre scorso ed oggi possiamo dire che il cerchio si è chiuso».

«Sin dal nostro insediamento, ufficio patrimonio ed edilizia erano al lavoro per dipanare i mille cavilli burocratici per dare una risposta chiara ed univoca ai tanti residenti che chiedevano risposte certe sulla delicata questione in oggetto al fine di poter disporre a pieno titolo delle proprie abitazioni e, grazie a questa delibera, quel giorno è arrivato. Chiederemo a tutti i consiglieri – spiegano vicesindaco ed assessore – un voto favorevole su un’importante delibera che arriva al termine di un lungo lavoro, grazie alla quale andremo a sostituire parti sostanziali del vecchio regolamento del 2021 e ad approvare le nuove tabelle di calcolo».

«Una scelta importante che vorremmo concludere con il favore anche delle opposizioni, perché materia delicata e che darà grandi benefici a molti cittadini. Grazie a questa delibera, infatti, i proprietari delle abitazioni in diritto di superficie potranno riscattare la proprietà di un alloggio di edilizia convenzionata a prezzi ragionevolmente più bassi rispetto a quanto proposta dalla normativa nazionale, in quanto saranno applicati alcuni coefficienti riduttivi e con un iter semplificato. Con l’applicazione dei coefficienti di calcolo introdotti dalla nuova normativa nel maggio scorso – spiegano Mazzarello e Massetti – avevamo visto aumentare del 30% il valore del riscatto per le abitazioni dei castiglionesi, cifre per noi inconcepibili. Per questo motivo abbiamo fermato gli atti di svincolo e chiesto ai nostri tecnici di lavorare ad una nuova tabella che abbattesse coefficienti di calcolo e moltiplicatori economici».

«Siamo molto soddisfatti del lavoro fatto dai nostri uffici – terminano i due amministratori –, grazie al quale siamo andati incontro ai nostri concittadini che vedranno ridurre sia i costi da sostenere, che il tempo da dedicare alla burocrazia nel passaggio di proprietà della casa acquistata con i sacrifici di una vita di lavoro».