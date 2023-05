Erosione costiera: iniziati i lavori di riprofilatura della spiaggia

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Iniziato il dragaggio della sabbia dal mare per la riprofilatura straordinaria dei tratti della spiaggia compresi fra Rocchette, Roccamare e Punta Capezzolo, a Castiglione della Pescaia.

«La Regione Toscana – ricordano Elena Nappi e Federico Mazzarello, rispettivamente sindaco e assessore delegato a seguire le politiche demaniali della cittadina costiera – ha approvato e finanziato il progetto presentato dall’amministrazione comunale per un valore di 570mila euro, utili alla riprofilatura dei tratti erosi del nostro litorale. Tutti gli operatori balneari interessati lo scorso febbraio sono stati convocati in Comune ed informati su quanto il parlamentino toscano stava per determinare. I concessionari, vista l’importanza del lavoro, si sono subito proposti per attivare gli iter e partecipare anche economicamente alla procedura. Una collaborazione fra tutti gli attori interessati che ci ha permesso di centrare senza problemi questo obbiettivo».

«Uscito il bando regionale – spiegano Nappi e Mazzarello -, abbiamo dato il via alla progettazione assieme ai concessionari che hanno compartecipato alle spese facendosi carico delle indagini preventive, dei rilievi batimetrici, delle caratterizzazioni delle sabbie nei quadranti di dragaggio e posizionamento delle sabbie, oltre alla realizzazione del progetto insieme al personale degli uffici comunali. Su tutto il fronte spiaggia degli stabilimenti coinvolti e sull’arenile si stanno depositando dai 15 ai 20 metri cubi di sabbia per metro lineare e l’approssimarsi dell’inizio della stagione estiva ci ha fatto decidere di procedere alle lavorazioni senza alcuna movimentazione di materiali sabbiosi su strada dando vita ad un intervento direttamente dal mare dal minor impatto ambientale»

«Le riprofilature eseguite consentiranno a quelle spiagge di essere maggiormente fruibili ed in totale sicurezza, un intervento indispensabile che permetterà alle strutture balneari di lavorare con maggiore serenità ed offrire ai nostri ospiti maggiori spazi e migliore qualità di servizio. Il comparto economico del turismo balneare e del suo indotto – concludono Nappi e Mazzarello – è minacciato costantemente dal fenomeno erosivo e messo a dura prova, ma in autunno, sempre utilizzando finanziamenti europei e regionali, daremo inizio ad interventi più strutturali con la costruzione delle barriere soffolte nel tratto di costa davanti al centro abitato».