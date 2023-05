Castiglione della Pescaia (Grosseto). Il Comune di Castiglione della Pescaia cerca farmacisti stagionali per il periodo estivo ed autunnale, in subordine anche laureati in Farmacia non abilitati per stage extra-curricolare, offrendo ai soggetti interessati la possibilità di pernottamento.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate all’indirizzo pec comune.castiglione.pescaia@legalmail.it. allegando copia di un documento di riconoscimento e curriculum vitae.