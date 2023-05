Tornano i centri estivi per bambini e ragazzi: aperte le iscrizioni

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Il Comune di Castiglione della Pescaia, avvalendosi della collaborazione del Coeso – Società della salute, ripropone, come da oltre un decennio, la colonia estiva 2023 per i minori che abbiano compiuto i 3 anni di età e non superato i 12 al momento dell’iscrizione, un servizio che mantiene inalterata la quota di compartecipazione da anni per le famiglie e copre tutto l’arco delle vacanze estive, dalla fine della scuola fino all’inizio del prossimo anno scolastico.

Le informazioni

Tutte le informazioni e le modalità di iscrizione si possono scaricare dal sito istituzionale del Comune, al link https://comune.castiglionedellapescaia.gr.it/wp-content/uploads/2023/05/Avviso-pubblico-Servizio-Estivo-per-Minori-anno-2023-Comune-di-Castiglione-della-Pescaia.pdf.

«L’amministrazione comunale – spiegano il sindaco Elena Nappi e l’assessore alle politiche sociali Sandra Mucciarini – ha messo a disposizione per l’attività di balneazione del mattino l’area della Green beach, sull’arenile di levante, ed il momento del pranzo con le successive attività pomeridiane si svolgeranno nei locali del nuovo centro della Fattoria della Anatre. Il servizio estivo di quest’anno si articolerà dal lunedì al sabato compreso con orario dalle 8.30 alle 16:30, domenica e festivi esclusi, in sei turni a partire dal 12 giugno e terminerà il 16 settembre. Il numero dei ragazzi ammessi per ogni sessione sarà di 75, suddivisi in 35 unità che rientrano nella fascia di età 3/5 anni e gli altri 40 tra i 6 e i 12 anni. Inoltre, 5 posti sono riservati ai bambini diversamente abili».

Le attività

Le attività avranno questo calendario: primo turno dal 12 al 30 giugno, secondo dal primo al 15 luglio, terzo dal 17 al 31 luglio, quarto dal primo al 15 agosto, quinto dal 16 al 31 agosto, sesto dal primo al 16 settembre. Le richieste di iscrizione potranno essere presentate anche da cittadini non residenti nel comune di Castiglione della Pescaia, che verranno immessi nella graduatoria ordinata in riferimento al numero di protocollo della domanda. E’ previsto che i minori possano frequentare più turni per i quali è necessario inoltrare specifica domanda allegando il pagamento relativo al turno prescelto.

«Abbiamo previsto – spiegano Nappi e Mucciarini – il servizio di trasporto, che sarà attivato solo su richiesta, ed i partecipanti che non usufruiranno degli scuolabus dovranno essere accompagnati la mattina presso la spiaggia Green Beach e nel pomeriggio ripresi alla Fattoria delle Anatre»

La quota di compartecipazione per la frequenza al servizio per ciascun turno dei bambini residenti sarà calcolata in riferimento al valore Isee dei minorenni, certificato dalla dichiarazione sostitutiva unica rilasciata ai sensi del Dpcm 159/2013 e s.m.i. in corso di validità, come specificato nell’avviso, ed è comprensiva del servizio di trasporto con accompagnatori, delle attività educative in spiaggia e nei locali scolastici, della copertura assicurativa, del materiale didattico e del pranzo.

Iscrizioni

La domanda di iscrizione, completa di ogni documentazione con allegata la ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota di compartecipazione, deve essere presentata entro e non oltre le date specificate nell’avviso ed eseguita esclusivamente attraverso procedura informatica al link https://www.comune.grosseto.it/coeso/DomandeServizi/ ed anche per il pagamento si dovrà accedere sempre su un portale Iris/pago PA, al link https://iris.rete.toscana.it/public/addon/bollettino_bianco_evoluto/edit.jsf?cdTrbEnte=CENTRI_ESTIVI_COMUNALI&idEnte=E90A77B377CFF3690B3F

Ulteriori informazioni si potranno avere telefonando all’ufficio Pubblica Istruzione e politiche sociali, referente la dottoressa Cinzia Piazzi, (tel. 0564 927240 – e-mail c.piazzi@comune.castiglionedellapescaia.gr.it).