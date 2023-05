Comune 2.0: online il nuovo sito dedicato al turismo

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Una destinazione per ogni stagione: Castiglione della Pescaia è la meta ideale per ogni tipo di turismo durante tutto l’anno. Per questo c’era la necessità da tempo di un portale internet facile dove navigare e che contenesse tutte le informazioni utili ai visitatori.

Mare, sport, bike e trekking, wedding, escursioni, visite sul territorio alla scoperta dell’enogastronomia locale, ma anche eventi e curiosità che riguardano tutto il paese. Un mare – è proprio il caso di dire così – di notizie in continuo aggiornamento è presente da oggi all’interno del nuovo sito internet dedicato al turismo, consultabile al link www.visitcastiglionedellapescaia.it, creato sulle linee guida di visittuscany.com, il portale ufficiale della destinazione Toscana. Il sindaco Elena Nappi, l’assessore al turismo Susanna Lorenzini e il direttore di Studio Kalimero marketing & comunicazione Marco Gasparri hanno lanciato ufficialmente questa mattina sul web il sito internet.

«Proseguiamo nel nostro progetto – hanno spiegato Nappi e Lorenzini –, manteniamo come una delle priorità l’attività di rilancio dell’offerta turistica castiglionese, valorizzando il territorio che è ricco di tesori artistici e culturali, ma anche legati al paesaggio e all’enogastronomia. Lavoriamo per rafforzare la brand identity, convinti che solo con un’attenta e professionale competitività sui mercati nazionali e internazionali si possano ottenere importanti risultati e noi ci presentiamo a questi appuntamenti avvalendoci di tutti i supporti telematici all’avanguardia. correndo le varie sezioni di questo sito internet si percepisce immediatamente l’ottimo lavoro di marketing svolto. che adesso attende il riscontro ed il consenso dei turisti che possono interagire con il Comune anche attraverso questa piattaforma. Castiglione della Pescaia continua ad essere una delle mete più visitate della Toscana. Numeri importanti nelle presenze sono la conferma del valore di un brand turistico in costante crescita, che avviene grazie ad una sinergia fra Comune e gli operatori dell’accoglienza, ed a questa combinazione vincente vogliamo aggiungere questo portale, un investimento importante che si aprirà agli utenti di tutto il mondo».

«Troverà spazio su www.visitcastiglionedellapescaia.it una decisa e convinta impronta sulla nostra politica di destagionalizzazione – concludono sindaco e assessore –, sulla quale puntiamo fortemente e ad oggi ci sta facendo riscontrare buoni risultati di turisti che arrivano nel nostro paese durante tutto l’arco dell’anno. Siamo convinti che percorsi vacanza differenziati in base al periodo dell’anno sia una soluzione sulla quale puntare e la vogliamo continuare ad incentivare anche avvalendoci di infrastrutture digitali, sempre più determinanti per offrire l’incontro tra domanda e offerta turistica».