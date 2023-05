La Bandiera Blu sventola ancora su Castiglione della Pescaia: è il 24° anno consecutivo

Castiglione della Pescaia (Grosseto). La Foundation for Environmental Education (Fee), ha comunicato questa mattina, venerdì 12 maggio, all’interno della sala convegni del Consiglio nazionale delle ricerche a Roma, la lista dei litorali insigniti del vessillo “Bandiera Blu” del 2023, le spiagge ed i mari che si distinguono per eccellenza ambientale e cura del paesaggio urbano e marino dove Castiglione della Pescaia continua ad essere presente.

«La Bandiera Blu da ventiquattro anni sventola consecutivamente sui pennoni di questo paese – afferma soddisfatto il sindaco Elena Nappi – e siamo arrivati a ventisei nomination vincenti dal 1987, anno in cui è stata creata dalla Fee».

«Un’attenta informazione sugli ecosistemi locali, sulla qualità delle acque di balneazione, ma anche un preciso codice di condotta e una costante educazione ambientale – spiega il primo cittadino – sono alcuni dei criteri riscontrati e apprezzati dalla commissione che ha esaminato la nostra documentazione. Il puntuale controllo ha dato esito positivo anche alla nostra gestione delle spiagge, sui servizi di sicurezza che svolgiamo con un numero adeguato di personale di salvataggio e le relative attrezzature di sicurezza medica disponibili sulla spiaggia. Abbiamo un piano di emergenza predisposto per evitare l’inquinamento ed il rischio per la sicurezza ambientale ritenuto all’avanguardia e la presenza di una Green Beach sull’arenile di levante creata per l’accoglienza delle persone più fragili con disabilità che per famiglie numerose con bimbi piccoli, è un valore aggiunto per l’ospitalità».

«La Fee ha manifestato apprezzamenti per il raggiungimento di questi obbiettivi, un traguardo raggiunto grazie alla collaborazione portata avanti da tutti i settori della struttura comunale e avvalendosi della preziosa collaborazione dagli operatori dell’accoglienza balneare, delle attività turistico-ricettive e dei cittadini di Castiglione della Pescaia. Per noi – conclude Nappi – negli anni non è mai stato un punto d’arrivo l’aggiudicazione di questo vessillo, bensì il punto da dove proseguire con le nuove scelte da adottare in questo settore vitale. Le spiagge Bandiera Blu non sono mai le stesse in Italia, mutano i criteri e diventa ogni anno più complesso rispettarli. Castiglione della Pescaia guarda da sempre con attenzione e mette in atto tutte quelle azioni per preservare il territorio e la Foundation for Environmental Education ne tiene fortemente conto nello stilare la classifica annuale».

La Bandiera Blu è assegnata dalla Foundation for Environmental Education (Fondazione per l’educazione ambientale) fondata nel 1981, un’organizzazione internazionale non governativa e non-profit con sede in Danimarca e agisce a livello mondiale attraverso le proprie organizzazioni ed è presente in più di 60 Paesi nel mondo.