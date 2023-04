Turismo, boom di presenze in paese a Pasqua: “Ci aspettiamo una grande estate”

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Estate 2023 da record per le vacanze a Castiglione della Pescaia: mentre resistiamo stoicamente all’ultima ondata di freddo (si spera), lo sguardo volge già al futuro, quando il caldo dei raggi solari sulla pelle ci farà di nuovo compagnia.

E non saranno in pochi a godere delle spiagge della piccola Svizzera: si attende infatti una nuova estate all’insegna dei record e dei sold out, almeno a leggere le previsioni dell’Istituto Demoskopika.

I dati

Nel 2023 le presenze turistiche in Italia dovrebbero aumentare del 12,2% rispetto all’anno passato, arrivando a 442 milioni di pernottamenti. Una parte non certo trascurabile, il 17% per oltre 75 milioni, dovrebbe essere spalmata sulle 26 città del network G20 delle spiagge italiane, l’associazione tra le città del mare con oltre 1 milione di pernottamenti di cui fa parte anche Castiglione della Pescaia.

“La generalizzata percezione di instabilità geopolitica e il paradosso tutto italiano, con migliaia di persone senza uno stipendio eppure non si trovano lavoratori, ci ha portato quest’anno a ragionare con prudenza sul 2023, ma ad individuare comunque un unico scenario, generalmente positivo. Il 2023 potrebbe essere il migliore anno del recente decennio – afferma il presidente del Consorzio Maremma Experience, Enzo Riemma -: investire in qualità, prendersi cura degli ospiti e del loro tempo, prestare attenzione alla sostenibilità e al legame con il territorio sono tutti elementi cardine della nostra forma di accoglienza, determinanti per continuare a crescere ed essere sempre più protagonisti nell’industria del travel in Italia”.

La voglia di vacanza si è avvertita già nel primo ponte pasquale, dove nella cittadina balneare si è registrato il tutto esaurito. Francesco Leopizzi, referente di 5 Camping village, dichiara: “Abbiamo registrato un buon fine settimana con permanenza di due notti, la temperatura non ha aiutato, ma comunque c’è stata molta soddisfazione, la nostra destinazione è piaciuta molto, ritengo possa essere stata, come negli anni scorsi, una buona vetrina per essere presi in considerazione nella scelta delle vacanze estive”.

Paolo Pieraccini, presidente di Acot, dichiara: “Una buona Pasqua con molta affluenza, ristoranti completissimi, qualche posto libero nelle strutture fuori paese, in centro tutto completo“.

Lorenzo Pavone, presidente degli agriturismi castiglionesi, dichiara: “Il settore agrituristico inizia la stagione positivamente, il tasso di occupazione è circa del 70%, con soggiorno medio di 3 notti, si alza il numero di pernottamenti per quanto riguarda i turisti stranieri. L’incertezza meteorologica ha portato ad alcune cancellazioni, ma con buona risposta dalla successiva immissione sul mercato di appartamenti e camere. Da segnalare il costante aumento della domanda per il pranzo di Pasqua, alla ricerca di cibo genuino a km. 0“.

Alessio Schiano, presidente del Centro commerciale naturale, afferma: “Da tutti gli esercenti sono arrivati commenti positivi, questo ci lascia ben sperare per il proseguo della stagione“.

“Castiglione rientra fra le mete preferite durante l’estate degli italiani e dei molti stranieri che stanno tornando in Italia – affermano soddisfatti il sindaco Elena Nappi e l’assessore al turismo –, ma i nostri sforzi per far conoscere il paese durante tutto l’anno stanno producendo ottimi risultati ed i numeri ci dicono che stiamo vincendo questa sfida”.

In foto: Leopizzi, Cruciani, Magrini, sindaco Elena Nappi, Riemma, Pavone, assessore al turismo Susanna Lorenzini, Pieraccini.