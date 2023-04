Strade e marciapiedi si rifanno il look in vista dell’estate: continuano i lavori nelle vie di accesso al mare

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Proseguono gli interventi di manutenzione straordinaria su strade e marciapiedi a Castiglione della Pescaia.

I lavori

Le lavorazioni sono iniziate nei giorni scorsi nelle vie di accesso al lungomare di ponente, in via D’Azeglio, via Micca, via Don Minzoni, via Cattaneo, via Manin, via Balzini, via delle Fontanelle e piazza Gramsci, dove è previsto il rifacimento di una superficie complessiva di circa 4500 metri quadrati di pavimentazione.

«La conservazione del territorio – spiegano il sindaco Elena Nappi e l’assessore ai lavori pubblici Susanna Lorenzini – è uno degli obbiettivi sui quali questa amministrazione ha dato da subito priorità investendo molte risorse nel rifacimento di strade e piazze».

«Quello che stiamo realizzando – sottolineano Nappi e Lorenzini – nelle vie di accesso al mare è un altro impegno mantenuto e, nonostante la ristrettezza delle forme di finanziamenti con cui dobbiamo fare i conti giornalmente, siamo riusciti a portare a termine tutte quelle progettazioni necessarie per la salvaguardia dell’intero paese grazie anche al lavoro degli uffici comunali che hanno seguito direttamente la progettazione. Nei marciapiedi la ditta esecutrice dei lavori dovrà rispettare il regolamento “Ra.Re”, registro rampe raccordate, che prevede per questa tipologia di appalti l’assoluta eliminazione di eventuali scalini tra le varie pavimentazioni in modo che tutti possano utilizzare in sicurezza e con facilità quei percorsi».

«Questo progetto di rifacimento e riqualificazione – concludono sindaco e assessore – mira a migliorare la qualità, tutelando le generali condizioni di sicurezza e l’aspetto funzionale ed estetico di quelle strade di accesso al mare che rappresentano il biglietto da visita del nostro paese».