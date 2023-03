Gli albergatori diventano più smart: nuovo sito per l’Acot, c’è anche la sezione “Lavora con noi” – VIDEO

Castiglione della Pescaia. La nuova stagione turistica alle porte riprende con una ventata di novità per l’Acot, Associazione castiglionese ospitalità turistica, che si adegua ai tempi e che, oltre a rinnovare la veste grafica, lanciare il nuovo sito web e riproporre la campagna “No fast. Just slow” di promozione del territorio, implementa la sezione “Lavora con noi“.

«Queste azioni sono frutto di un lavoro che, solo lo scorso anno, ci ha permesso di intercettare più di 15 mila persone grazie a un video, lanciato sui social e sul web, nato con l’obiettivo di valorizzare le bellezze naturali di Castiglione, a partire dallo stile di vita sano – spiega Paolo Pieraccini, presidente dell’Acot –. Un progetto ideato dall’agenzia di comunicazione grossetana, Internetfly, che si è occupata del lavoro di posizionamento Seo sui motori di ricerca. Azioni imprescindibili per le strutture ricettive oggi».

Insomma, una campagna rivolta a quanti desiderano evadere dalla frenesia e dallo stress delle grandi città, per concedersi un ritmo più rilassato, a contatto con la natura, con il mare, con il gusto delle eccellenze agroalimentari, il food&wine locale, incentrata sui periodi meno caldi della stagione. Ma non è l’unico aspetto: l’altra questione riguarda la ricerca di personale, che accomuna tutti in questo periodo.

«Come sempre, prima della Pasqua si valutano i curricula per la formazione dello staff di lavoro – prosegue Pieraccini –. Le figure ricercate sono le più varie: ricercato il personale di sala, così come quello di cucina e ai piani. Le aziende del territorio valutano figure da ogni parte d’Italia e implementeranno campagne specifiche, rivolte alle assunzioni, al fine di agevolare l’incrocio fra domanda e offerta. E poi si pone la questione abitativa: avvantaggiate sono, infatti, le strutture che possono offrire alloggio e che, quindi, possono puntare anche al personale fuori zona».