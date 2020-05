Castiglione della Pescaia, riapre la biblioteca comunale Italo Calvino

Alle 15:00 di oggi, lunedì 18 maggio, riapre al pubblico, solo per il prestito, restituzione di libri e dvd, la Biblioteca comunale Italo Calvino. L’accesso al palazzo è da piazza Garibaldi, mentre l’uscita sarà da via Cesare Battisti.

«I lavori di sanificazione – dichiara l’assessora alla Cultura Susanna Lorenzini – sono stati eseguiti e adesso bisognerà rispettare delle semplicissime regole.

L’ingresso sarà consentito solo una persona alla volta, dopo aver prenotato almeno con un giorno di anticipo telefonando al numero: 0564933685, tramite mail: biblioteca.comunale@comune.castiglionedellapescaia.gr.it o attraverso l’Opac della rete bibliotecaria provinciale all’indirizzo www.bibliotechedimaremma.it».

L’utente della Biblioteca – prosegue Lorenzini – suonerà il campanello e dovrà indossare guanti e mascherina prima di entrare. La permanenza all’interno del palazzo sarà breve perché gli operatori della struttura avranno già preparato il materiale librario da consegnare».

Inizialmente il personale lavorerà solo sul prestito e la restituzione del materiale librario e non si darà corso a nessun scambio interbibliotecario e per chi ha volumi o dvd in prestito da prima della chiusura a causa del Covid-19 avrà tempo, senza incorrere in sanzioni, sino al 30 giugno per la restituzione.

I libri che rientreranno in biblioteca saranno depositati in scatole appositamente predisposte e rimarranno in quarantena per 10 giorni.