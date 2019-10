Castiglione della Pescaia, iniziati i lavori di manutenzione alla passerella del Ponte Giorgini

Partita la manutenzione straordinaria della passerella pedonale su ponte Giorgini, di proprietà del Comune di Castiglione della Pescaia per l’attraversamento del canale Molla, del fiume Bruna e del canale Allacciante realizzata a metà degli anni settanta.

«I ferri sono ossidati in più punti delle strutture in cemento armato – spiega il sindaco Giancarlo Farnetani – : fenomeno dovuto soprattutto dalla vicinanza del mare, che determina la carbonatazione del calcestruzzo, saranno oggetto di manutenzione straordinaria e per il loro recupero corticale delle strutture in cemento armato l’Amministrazione comunale per questi lavori ha impegnato 150 mila euro. Ci scusiamo con i cittadini per i disagi che saranno creati, ma l’intervento era necessario per la messa in sicurezza della struttura».

«Nei mesi scorsi – ricorda il primo cittadino – i Vigili del Fuoco eseguirono un’ispezione, anche con personale subacqueo sulle strutture sommerse, non evidenziando comunque particolari problematiche e disgregazioni tali da compromettere l’agibilità della struttura».

I lavori alla passerella comunale dureranno novanta giorni e si svolgeranno in modo da ridurre al massimo i disagi. La ditta appaltatrice dei lavori è la Comit che farà eseguire le opere alla Edilmark srl, il progetto e la direzione dei lavori è dell’ingegnere Alessandro Ceciarini.

Il Comune costiero ha anche chiesto all’Amministrazione provinciale di Grosseto di provvedere agli ulteriori accertamenti sul ponte, dove scorre la viabilità provinciale, per verificare se sono necessari interventi manutentivi straordinari necessari a garantire la sicurezza. Inoltre, ancora non sono arrivate indicazioni per il ripristino delle strutture di sostegno alle chiuse sul Bruna, smontate per ripristinare la sicurezza.